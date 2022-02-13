كونتي: على الجماهير أن تتحلى بالصبر.. والفريق يحتاج إلى التطور في العديد من الجوانب

الأحد، 13 فبراير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

طالب أنطونيو كونتي مدرب توتنام جماهير فريقه بالتحلي بالصبر من أجل إعادة بناء الفريق مرة أخرى بعد الفترة الصعبة التي يمر بها.

وتعرض توتنام للهزيمة على ملعبه أمام ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الثانية على التوالي.

وقال كونتي في تصريحات عقب المباراة: الضغط علي أو على اللاعبين هو جزء من عملنا، تذكروا عندما قلت بأنه يجب علينا تحسين العديد من الجوانب من قبل، الآن بعد هزيمتين متتاليتين على ملعبنا سأقول نفس الكلام، لدينا طريق طويل أمامنا ومن المهم ألا نخاف من ذلك المسار".

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واستمر "بكل تأكيد يوجد العديد من الجوانب التي تحتاج إلى التحسن، من الصعب الحديث عن مباراة اليوم ولكن في الحقيقة لقد قدمنا مباراة جيدة من وجهة نظري، لقد خلقنا العديد من الفرص للتسجيل ضد فريق هو صاحب ثاني أفضل دفاع بعد مانشستر سيتي".

وواصل "لكن نحن نتحدث عن الهزيمة 2-0 أمام ولفرهامبتون وبالتأكيد علينا أن نتحسن وأن نتعايش مع انعدام الثقة لأن الأمر يحدث أحيانه ولكن يجب أن نتعايش مع الضغط وخلاف ذلك سيكون الأمر صعبا".

وأردف "يجب علينا أن نتطور أيضا في الجانب النفسي، لأنه عندما أقول في العديد من الجوانب لا أتحدث فقط داخل الملعب ولكن التطور بشكل كامل في جميع الجوانب".

وأضاف "أنا أكرر تلك المجموعة من اللاعبين جيدة جدا، الالتزام مرتفع جدا كل يوم في الجلسات التدريبية وأيضا في المباريات لا أستطيع التحدث عن عدم التزام لقد استمروا في المحاولة حتى النهاية وأنا فخور بذلك".

وأتم "الآن يجب علينا أن نكون واقعيين وأن نقف سويا وأقول للجماهير بأنهم قد يكون عليهم أن يتحلوا بالصبر من أجل إعادة بناء الوضع الذي اعتادوا عليه في السابق".

الهزيمة أوقفت رصيد توتنام عند النقطة الـ 36 في المركز السابع بفارق نقطة عن ولفرهامبتون صاحب المركز السادس الذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 37.

أنطونيو كونتي توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
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