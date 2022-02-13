مدرب أهلي طرابلس: خبرات بيراميدز حسمت المباراة.. وإبراهيم عادل صنع الفارق

يرى فتحي جبال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي أن خبرة لاعبي بيراميدز وجودتهم حسمت اللقاء لهم.

وحول بيراميدز تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال جبال في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أبارك لنادي بيراميدز وهدفنا التعويض في المباريات المقبلة".

وتابع "خسرنا أمام فريق قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم جودة كبيرة".

وكشف المدير الفني لأهلي طرابلس "العامل البدني والذهني حسم الأمر لأصحاب الأرض في الشوط الثاني رغم تقديمنا عرضا جيدا في الشوط الأول".

وأضاف "لعبنا المباراة بتوازن كبير وضيقنا المساحات على بيراميدز لكن خبرات بيراميدز حسمت الأمور".

واختتم تصريحاته "إبراهيم عادل لاعب مميز وكان عاملا حاسما في الفوز نظرا لإمكانياته الفنية الكبيرة والتي صنعت الفارق في الشوط الثاني".

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بجوار كل من أهلي طرابلس والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي.

ويستضيف الصفاقسي التونسي فريق زاناكو في ختام مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.