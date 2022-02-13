مدرب أهلي طرابلس: خبرات بيراميدز حسمت المباراة.. وإبراهيم عادل صنع الفارق

الأحد، 13 فبراير 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل بيراميدز

يرى فتحي جبال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي أن خبرة لاعبي بيراميدز وجودتهم حسمت اللقاء لهم.

وحول بيراميدز تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وقال جبال في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أبارك لنادي بيراميدز وهدفنا التعويض في المباريات المقبلة".

أخبار متعلقة
رغم أنف العارضة.. بيراميدز يفتتح مجموعات الكونفدرالية بالفوز على أهلي طرابلس تشكيل بيراميدز – لاكاي يبدأ وتوريه على الدكة ضد أهلي طرابلس مدرب بيراميدز السابق يتولى تدريب منتخب الإمارات مؤتمر أهلي طرابلس: بيراميدز مرشح قوي للفوز بالكونفدرالية.. وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية

وتابع "خسرنا أمام فريق قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم جودة كبيرة".

وكشف المدير الفني لأهلي طرابلس "العامل البدني والذهني حسم الأمر لأصحاب الأرض في الشوط الثاني رغم تقديمنا عرضا جيدا في الشوط الأول".

وأضاف "لعبنا المباراة بتوازن كبير وضيقنا المساحات على بيراميدز لكن خبرات بيراميدز حسمت الأمور".

واختتم تصريحاته "إبراهيم عادل لاعب مميز وكان عاملا حاسما في الفوز نظرا لإمكانياته الفنية الكبيرة والتي صنعت الفارق في الشوط الثاني".

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بجوار كل من أهلي طرابلس والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي.

ويستضيف الصفاقسي التونسي فريق زاناكو في ختام مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

بيراميدز أهلي طرابلس الكونفدرالية
نرشح لكم
إسلام عيسى: حققنا فوزا هاما على أهلي طرابلس بعد توقف طويل.. ورسالة إيهاب جلال لنا إيهاب جلال: كنا الأفضل أمام أهلي طرابلس وأهدرنا الكثير من الفرص رغم أنف العارضة.. بيراميدز يفتتح مجموعات الكونفدرالية بالفوز على أهلي طرابلس انتهت في إفريقيا - بيراميدز (2) - (1) أهلي طرابلس.. فوز أول
أخر الأخبار
الأهلي السوداني يقرر غلق تدريباته قبل مواجهة الأهلي 57 ثاتيه | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إسبانيا - إسبانيول (0) - (0) برشلونة.. بداية دربي كتالونيا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
كونتي: على الجماهير أن تتحلى بالصبر.. والفريق يحتاج إلى التطور في العديد من الجوانب 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أهلي طرابلس: خبرات بيراميدز حسمت المباراة.. وإبراهيم عادل صنع الفارق 24 دقيقة | الكونفدرالية
كرة سلة - أنس أسامة: تجربة المونديال مفيدة.. واللعب مع مستويات أعلى حافز للتطور 46 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل برشلونة - أوباميانج على مقاعد البدلاء.. توريس يقود الهجوم الكتالوني ساعة | الدوري الإسباني
إسلام عيسى: حققنا فوزا هاما على أهلي طرابلس بعد توقف طويل.. ورسالة إيهاب جلال لنا ساعة | الكونفدرالية
إيهاب جلال: كنا الأفضل أمام أهلي طرابلس وأهدرنا الكثير من الفرص ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية