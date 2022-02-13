إسلام عيسى: حققنا فوزا هاما على أهلي طرابلس بعد توقف طويل.. ورسالة إيهاب جلال لنا

الأحد، 13 فبراير 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - بيراميدز وأسوان

أعرب إسلام عيسى لاعب فريق بيراميدز عن سعادته بتحقيق الفوز على أهلي طرابلس الليبي في افتتاح مباريات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحول بيراميدز تأخره لفوز صعب على أهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال إسلام عيسى في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز: "سعيد بتسجيل هدف والمساهمة في فوز الفريق".

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وأضاف "حققنا فوزا هاما بعد فترة توقف طويلة، وكان بإمكاننا تسجيل نتيجة كبيرة".

وتابع "أعضنا عدة أهداف وفرص محققة بسبب التسرع وكان بالإمكان تحقيق الفوز مبكرا".

وكشف إسلام عيسى "تحدث معنا إيهاب جلال وطالبنا بضرورة عدم التسرع والهدوء من أجل التسجيل وهو ما نجحنا فيه بالفعل".

واختتم تصريحاته "رغم إضاعة الفرص ولكن صدارة المجموعة هي الأهم".

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى بجوار كل من أهلي طرابلس والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي.

ويستضيف الصفاقسي التونسي فريق زاناكو في ختام مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

بيراميدز إسلام عيسى الكونفدرالية
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