رغم أنف العارضة.. بيراميدز يفتتح مجموعات الكونفدرالية بالفوز على أهلي طرابلس

الأحد، 13 فبراير 2022 - 19:59

كتب : FilGoal

بيراميدز × أهلي طرابلس - الكونفدرالية

تغلب بيراميدز على ضيفه أهلي طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل محمد الطبال هدف أهلي طرابلس في الدقيقة 21، فيما سجل هدفي بيراميدز إسلام عيسى في الدقيقة 56 ووليد الكرتي في الدقيقة 79.

بذلك يحصد بيراميدز أول 3 نقاط في المجموعة على الصدارة انتظارا لنتيجة مباراة الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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الشوط الأول

تقدم أهلي طرابلس بهدف محمد الطبال في الدقيقة 21 بعد عرضية من محمد المنير.

وفي الدقيقة 29 حاول فاكري لاكاي بتسديدة تصدى لها الحارس محمد نشنوش.

أيضا حاول عمر جابر في الدقيقة 41 بتسديدة قوية تصدى لها نشنوش، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

تعادل رغم العارضة والقائمين

هدف التعادل أتى في الدقيقة 56 بتوقيع إسلام عيسى وبتسديدة رائعة "على الطائر"، حيث تابع الكرة الناتجة عن تسديدة فاجري لاكاي العائدة من القائم.

وفي الدقيقة 61 أرسل عبد الله السعيد ركلة حرة سددها أحمد سامي بالرأس ولكن في العارضة.

استمرت المحاولات بانفراد لاكاي في الدقيقة 65 ولكن ارتطمت تسديدته بالقائم.

انتفاضة الكرتي

أجرى الأهلي الليبي تبديله الأول بنزول محمد مفتاح بدلا من محمد الطبال في الدقيقة 66.

وحاول وليد الكرتي برأسية في الدقيقة 68 ولكنها مرت بعيدا عن المرمى، ليعاود المحاولة في الدقيقة 70 بتسديدة بين يدي نشنوش.

وفي الدقيقة 77 أتى أيوب عياد بدلا من محمد الترهوني في صفوف أهلي طرابلس.

وأخيرا أتى هدف الفوز بتوقيع وليد الكرتي في الدقيقة 78 بعد اختراق رائع من إبراهيم عادل ثم تمريرة حاسمة أنهت الأمور.

بذلك يحصد بيراميدز أول 3 نقاط في المجموعة على الصدارة انتظارا لنتيجة مباراة الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

بيراميدز كأس الكونفدرالية أهلي طرابلس
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