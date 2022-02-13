كلوب: الطقس أثر علينا أمام بيرنلي.. وماني لم يكن ضمن خططي للمشاركة

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن اضطراره لمشاركة ساديو ماني بشكل أساسي أمام بيرنلي على الرغم من أنه لم يكن ضمن خططه.

وفاز ليفربول على بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عقب اللقاء: "لم أشعر بالتوتر حتى عندما تقدمنا في النتيجة، فقط لأننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد جدا".

واستمر "ساديو قد عاد، لم يكن من ضمن خططتي أن يبدأ بشكل أساسي ولكن جوتا تعرض لكدمة في المواجهة الأخيرة ولم يتمكن من التدرب بالأمس، وماني قدم مباراة كبيرة".

وتابع "الطقس أثر على المباراة بشكل طفيف ولم نتمكن من السيطرة على الكرة بشكل صحيح وكانت خادعة في الهواء بسبب اتجاه الرياح من جميع الجهات ولذلك حاولنا الاستفادة من الظروف، وكانت لبيرنلي بعض اللحظات ولكننا سيطرنا على المباراة".

وأضاف "معظم فرص بيرنلي كانت حالات تسلل ولكن كانت لديهم بعض لحظات التفوق لأكون واضحا، لديهم الجودة ولكننا تعاملنا معها بشكل جيد".

وواصل "نحن نحب بعضنا ونحترم بعضنا البعض، يجب علينا أن نعمل بجهد كبير وهو ما فعله الأولاد اليوم لقد جعلنا قمصاننا تتسخ وأنا سعيد جدا لأنني أعرف مدى صعوبة أن تأتي لتلعب هنا".

وأردف "كنا دائما مقتنعين بعودة فان دايك للطريق الصحيح وأن يصل لأفضل مستوياته مرة أخرى، والآن قد عاد في التوقيت المثالي لأنه جزء مهم وصعب من الموسم".

وأكمل "الفارق بيننا وبين مانشستر سيتي 9 نقاط ثم يصبح 12 لأنهم في معظم الوقت يلعبون قبلنا، ومباراتا المقبلة ستكون أمام ليدز وهو فريق يصارع على الهبوط أيضا، تلك المباريات تكون صعبة جدا".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 54 في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لليفربول.