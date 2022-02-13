كلوب: الطقس أثر علينا أمام بيرنلي.. وماني لم يكن ضمن خططي للمشاركة

الأحد، 13 فبراير 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن اضطراره لمشاركة ساديو ماني بشكل أساسي أمام بيرنلي على الرغم من أنه لم يكن ضمن خططه.

وفاز ليفربول على بيرنلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عقب اللقاء: "لم أشعر بالتوتر حتى عندما تقدمنا في النتيجة، فقط لأننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد جدا".

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك رابع كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ليكلاند ماجيك بمشاركة صلاح وماني.. ليفربول يهزم بيرنلي ويواصل مطاردة سيتي ألافيس ينهي السلسلة الكارثية وينتصر على فالنسيا

واستمر "ساديو قد عاد، لم يكن من ضمن خططتي أن يبدأ بشكل أساسي ولكن جوتا تعرض لكدمة في المواجهة الأخيرة ولم يتمكن من التدرب بالأمس، وماني قدم مباراة كبيرة".

وتابع "الطقس أثر على المباراة بشكل طفيف ولم نتمكن من السيطرة على الكرة بشكل صحيح وكانت خادعة في الهواء بسبب اتجاه الرياح من جميع الجهات ولذلك حاولنا الاستفادة من الظروف، وكانت لبيرنلي بعض اللحظات ولكننا سيطرنا على المباراة".

وأضاف "معظم فرص بيرنلي كانت حالات تسلل ولكن كانت لديهم بعض لحظات التفوق لأكون واضحا، لديهم الجودة ولكننا تعاملنا معها بشكل جيد".

وواصل "نحن نحب بعضنا ونحترم بعضنا البعض، يجب علينا أن نعمل بجهد كبير وهو ما فعله الأولاد اليوم لقد جعلنا قمصاننا تتسخ وأنا سعيد جدا لأنني أعرف مدى صعوبة أن تأتي لتلعب هنا".

وأردف "كنا دائما مقتنعين بعودة فان دايك للطريق الصحيح وأن يصل لأفضل مستوياته مرة أخرى، والآن قد عاد في التوقيت المثالي لأنه جزء مهم وصعب من الموسم".

وأكمل "الفارق بيننا وبين مانشستر سيتي 9 نقاط ثم يصبح 12 لأنهم في معظم الوقت يلعبون قبلنا، ومباراتا المقبلة ستكون أمام ليدز وهو فريق يصارع على الهبوط أيضا، تلك المباريات تكون صعبة جدا".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 54 في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لليفربول.

يورجن كلوب بيرنلي الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول
نرشح لكم
فابينيو: سنحاول تقليص الفارق مع مانشستر سيتي بمشاركة صلاح وماني.. ليفربول يهزم بيرنلي ويواصل مطاردة سيتي مدرب مانشستر يونايتد: علينا أن نلعب بشراسة أكبر انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0) (1) ليفربول.. فوز جديد للأحمر
أخر الأخبار
فابينيو: سنحاول تقليص الفارق مع مانشستر سيتي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - كيجو: تجربة المونديال صعبة والمحترفون لم ينسجموا.. وسنعوض الجماهير بإفريقيا والدوري 9 دقيقة | رياضات أخرى
كلوب: الطقس أثر علينا أمام بيرنلي.. وماني لم يكن ضمن خططي للمشاركة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اختبر معلوماتك عن مسيرة وليد سليمان مع الأهلي 35 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الزمالك رابع كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ليكلاند ماجيك 52 دقيقة | رياضات أخرى
بمشاركة صلاح وماني.. ليفربول يهزم بيرنلي ويواصل مطاردة سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إفريقيا - بيراميدز (2) - (1) أهلي طرابلس.. الكرتي يتقدم ساعة | الكونفدرالية
ألافيس ينهي السلسلة الكارثية وينتصر على فالنسيا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية