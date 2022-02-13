انتهت في إفريقيا - بيراميدز (2) - (1) أهلي طرابلس.. فوز أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز وأهلي طرابلس الليبي في مستهل منافسات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد بيراميدز وأهلي طرابلس في المجموعة الأولى مع الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي.

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نهاية المباراة

ق 85 إنذار يتلقاه إبراهيم عادل

ق 78 جوووووووووووووول الكرتي يأتي بالتقدم.. إبراهيم عادل يخترق ويرسل تمريرة قصيرة داخل المنطقة إلى الكرتي ليسجل

ق 68 رأسية من وليد الكرتي تمر بعيدا عن المرمى

ق 65 لاكاي ينفرد ويسدد ولكن في القائم!

ق 61 ركلة حرة من عبد الله السعيد يرسلها فيسددها أحمد سامي بالرأس في العارضة!

ق 56 جوووووووووووول التعادل لبيراميدز.. إسلام عيسى يعادل النتيجة.. لاكاي يسدد في القائم ترتد الكرة ويتابعها عيسى في الشباك بتسديدة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 3 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق 41 تسديدة قوية من عمر جابر يتصدى لها نشنوش

ق 29 تسديدة من فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز يتصدى لها الحارس محمد نشنوش

ق 21 الهدف الأول يسجله محمد الطبال لصالح أهلي طرابلس.. عرضية من محمد المنير تصل إلى الطبال ليسكنها الشباك بتسديدة قوية

ق 16 إنذار أول في المباراة من نصيب علي معتوق

بداية المباراة