المريخ السوداني لـ في الجول: نواجه الأهلي في القاهرة

كشف حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني، عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، في مصر.

وكان من المنتظر أن يخوض المريخ، الذي لم يحصل ملعبه على الاعتماد الخاص من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراتيه أمام الهلال وصنداونز في مصر، والأهلي في جنوب إفريقيا.

ولكن مصطفى كشف لـ FilGoal.com أن مباراة الأهلي أيضا، ستقام في مصر.

وقال مصطفى: "سنخوض مباراتنا ضد الأهلي على ملعب السلام. الفريق في مصر منذ شهرين، هو المعسكر الأطول في تاريخنا".

وأتم "المريخ في منتهى الجاهزية، اللعب في مصر أو السودان واحد لأن فريقنا قوي ومحترف ولا يفرق معه المكان، وأرض مصر مثل أرض السودان، وجماهير المريخ ستحضر. نحترم الخصم ولا نهابه".

ويفتتح الأهلي مشوار محاولة الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والذي حصل عليه في النسختين الماضيتين، يوم الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء ضد الهلال، في المجموعة الأولى التي تضم أيضا المريخ وصنداونز الجنوب إفريقي.