مدرب مانشستر يونايتد: علينا أن نلعب بشراسة أكبر

أوضح رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه عليه اللعب بشراسة أكبر حتى لا يفقد النقاط، كما حدث في المباريات الـ3 الأخيرة.

مانشستر يونايتد تعادل أمام ساوثامبتون في أولد ترافورد بهدف لمثله ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرها موقع ناديه: "للأسف حدث ما حدث في المباريات الأخيرة مجددا".

وأضاف "الشوط الأول كان جيدًا من جانبنا، بالتحديد نصف الساعة الأول. فعلنا كل شيء كنا نرغب في فعله، وشكلنا خطورة كبيرة من الهجمات المرتدة، وسجلنا هدفنا من إحداها. كان هدفًا رائعًا. بعد ذلك تراجع مستوانا وتوقفنا عن فعل الأشياء الصحيحة حتى انتهى الشوط الأول".

وتابع "في الشوط الثاني، افتقدنا للإيقاع المطلوب في الدقائق العشرين الأولى. عانينا في الدفاع أمامهم، وخاصة في التحولات الهجومية التي سجلوا منها هدفهم. خلقنا عدة فرص في ثلث الساعة الأخير، وكنا قريبين من هز الشباك مرة ثانية، ولكن في النهاية لم نخرج بالنتيجة التي كنا نسعى إليها".

وواصل "في المباريات الأربع أو الخمس الأخيرة لعبنا بشكل جيد للغاية في نصف الساعة الأول، ولكن في النهاية نحتاج للعب بنفس القوة طوال الدقائق الـ90".

وشدد "طالبنا اللاعبين باللعب بشراسة أكبر وعدم ترك المساحات أمام لاعبي ساوثامبتون للقيام بالتحولات الهجومية. في النهاية، التطبيق على أرض الملعب يختلف عن الحديث النظري".

وأكمل الألماني "في كل هذه المباريات كنا متقدمين بهدف أو هدفين وفي النهاية أضعنا ست نقاط. يمكن أن يحدث هذا مرة وحيدة ولكنه لا يجب أن يحدث في ثلاث مباريات متتالية".

وأتم "علينا أن نلعب بشراسة أكبر وأن نكون أكثر حسمًا أمام المرمى، وأن ندرك أننا لا يجب أن نفرط في النقاط كما حدث".

وفشل مانشستر يونايتد في الدخول إلى المربع الذهبي بعد التعادل مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

وسجل جادون سانشو هدف مانشستر يونايتد الوحيد، بينما كان تشي أدامز هو مسجل هدف ساوثامبتون.

المباراة هي الثالثة على التوالي التي يتعادل فيها مانشستر يونايتد بنفس النتيجة.

بذلك التعادل ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 40 في المركزالخامس بفارق الأهاف عن وست هام صاحب المركز الرابع، كما ارتفع رصيد ساوثامبتون للنقطة الـ 29 في المركز العاشر.