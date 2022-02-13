مدرب بيراميدز السابق يتولى تدريب منتخب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اتفق مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على تدريب منتخب الإمارات.

قبل يومين أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقالة الهولندي فان مارفيك من تدريب الأبيض.

وقال أروابارينا في مؤتمر تقديمه: "عملت في الإمارات وأعرف اللاعبين جيدا وكونت فكرة من خلال متابعة مباريات المنتخب".

وأكمل "يجب أن نحمس اللاعبين ونحفزهم ليضعوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم الإماراتية".

وأضاف "الأهداف لا تتحقق إلا بالعمل الجاد، سنفعل كل ما بوسعنا لتصل الكرة الإماراتية إلى مركز يليق بها وسنعمل جاهدين على ذلك".

سيقود أروابارينا منتخب الإمارات خلال المباراتين المقبلتين أمام العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم مارس المقبل، على أمل اقتناص تذكرة الملحق الآسيوي.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، في ظل منافسة من لبنان والعراق.

اتحاد الكرة يُقيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني .. pic.twitter.com/jGZn10PpEj — UAEFA (@uaefa_ae) February 12, 2022

وبدأ المدرب الأرجنتيني تجربته في منطقة الخليج في موسم 2016-2017 بتدريب فريق الوصل الإماراتي، ثم الريان القطري، ثم شباب الأهلي الإماراتي.

وفي الدوري المصري، قاد أروابارينا 22 مباراة لبيراميدز قبل فسخ عقده في يونيو الماضي، فاز في 8 فقط، وتعادل 10 مرات، وخسر 4 مرات.

وإجمالا، قاد أروابارينا الفريق في 37 مباراة فاز في 18 وتعادل 12 وخسر 7.