مدرب بيراميدز السابق يتولى تدريب منتخب الإمارات

الأحد، 13 فبراير 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا - بيراميدز

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اتفق مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على تدريب منتخب الإمارات.

قبل يومين أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقالة الهولندي فان مارفيك من تدريب الأبيض.

وقال أروابارينا في مؤتمر تقديمه: "عملت في الإمارات وأعرف اللاعبين جيدا وكونت فكرة من خلال متابعة مباريات المنتخب".

أخبار متعلقة
أشعة واختبار طبي لـ الشناوي لحسم سفره لـ السودان.. وموعد عودة تاو للتدريبات أكرم توفيق يسافر إلى الدوحة لبدء مرحلة التأهيل الأولى بعد البرونزية.. بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة ووزير الرياضة يستقبل الفريق حمد الله لمدرب منتخب المغرب: كل ما قلته كذب

وأكمل "يجب أن نحمس اللاعبين ونحفزهم ليضعوا بصمتهم في تاريخ كرة القدم الإماراتية".

وأضاف "الأهداف لا تتحقق إلا بالعمل الجاد، سنفعل كل ما بوسعنا لتصل الكرة الإماراتية إلى مركز يليق بها وسنعمل جاهدين على ذلك".

سيقود أروابارينا منتخب الإمارات خلال المباراتين المقبلتين أمام العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم مارس المقبل، على أمل اقتناص تذكرة الملحق الآسيوي.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، في ظل منافسة من لبنان والعراق.

وبدأ المدرب الأرجنتيني تجربته في منطقة الخليج في موسم 2016-2017 بتدريب فريق الوصل الإماراتي، ثم الريان القطري، ثم شباب الأهلي الإماراتي.

وفي الدوري المصري، قاد أروابارينا 22 مباراة لبيراميدز قبل فسخ عقده في يونيو الماضي، فاز في 8 فقط، وتعادل 10 مرات، وخسر 4 مرات.

وإجمالا، قاد أروابارينا الفريق في 37 مباراة فاز في 18 وتعادل 12 وخسر 7.

الإمارات بيراميدز رودولفو أروابارينا
نرشح لكم
منافس الأهلي – عودة سلمان الفرج لتدريبات الهلال عبد الغني شهد مديرا فنيا لـ منتخب العراق تشكيل كأس العالم للأندية - مونتيري يدافع بـ 5 لاعبين.. و6 غيابات في الجزيرة مدرب الهلال: تشيلسي المرشح للفوز لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل
أخر الأخبار
ألافيس ينهي السلسلة الكارثية وينتصر على فالنسيا 17 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز – لاكاي يبدأ وتوريه على الدكة ضد أهلي طرابلس 17 دقيقة | الكونفدرالية
المريخ السوداني لـ في الجول: نواجه الأهلي في القاهرة 28 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة وميندي أمام سان جيرمان 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب مانشستر يونايتد: علينا أن نلعب بشراسة أكبر 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن نقل مباراته مع سموحة إلى برج العرب 41 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - المصري يقتنص نقطة من القطن.. ومازيمبي ينتصر ويتصدر المجموعة 44 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر مونديال السلة - الزمالك (28)-(48) ليكلاند ماجيك.. الفترة الثانية 46 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية