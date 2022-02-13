تشكيل ليفربول - محمد صلاح وماني أساسيان أمام بيرنلي

الأحد، 13 فبراير 2022 - 15:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي ضمن الجولة 25 للدوري الإنجليزي.

وعاد النجم المصري محمد صلاح إلى التشكيل الأساسي الفريق بعدما شارك كبديل في لقاء ليستر سيتي الأخير عقب نهاية مشاركته في كأس أمم إفريقيا

كما عاد السنغالي ساديو ماني للتشكيل الأساسي مباشرة بعد عودته من بلاده مساء الأربعاء بعد الاحتفال باللقب الإفريقي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - جوردن هندرسون

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو - محمد صلاح - سايو ماني.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، وله مباراة مؤجلة.

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