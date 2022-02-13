طبيب الأهلي يكشف حالة ثلاثي الفريق بعد مواجهة الهلال

الأحد، 13 فبراير 2022 - 14:47

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بالميراس - كأس العالم للأندية 2022 - علي معلول

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، عن الحالة الطبية للاعبي الفريق بعد مباراة الهلال السعودي أمس السبت في كأس العالم للأندية.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للأهلي: "لاعبو الفريق بحالة طبية جيدة، مشيرا إلى أن علي معلول اشتكى من كدمة قوية في الكاحل أثناء مباراة الهلال السعودي أمس، وسوف يخضع لاختبار طبي غدا للاطمئنان عليه، ولكنه توقع أن يشارك اللاعب في التدريبات".

وأوضح أبوعبلة "ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، لم يشك أي منهما عقب المباراة من الإصابات التي ألمت بهما قبل المباراة، حيث أن ياسر كان يعاني من كدمة خطيرة في العين، بينما اشتكى عبد القادر من آلام في الكتف".

أخبار متعلقة
معلول: إصرارنا وعزيمتنا كانا أكبر من الهلال.. أظهرنا إننا رقم واحد في إفريقيا معلول: أظهرنا شخصية الأهلي ضد مونتيري وأنه بمن حضر.. وهذا سبب الاعتماد على المرتدات فأل خير لـ مصر.. ماذا فعلت الكاميرون في نصف النهائي حين استضافت أمم إفريقيا

ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد أن حقق فوزا عريضا على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

كأس العالم للأندية الهلال الأهلي علي معلول
نرشح لكم
أشعة واختبار طبي لـ الشناوي لحسم سفره لـ السودان.. وموعد عودة تاو للتدريبات أكرم توفيق يسافر إلى الدوحة لبدء مرحلة التأهيل الأولى مسؤول حسابات التواصل في اتحاد السلة يرد على إيقافه بعد منشور لقاء الزمالك وبورجوس حمدي فتحي: الأهلي يحب المباريات الكبيرة.. وبرونزية العام الماضي أغلى
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول يصطدم بـ بيرنلي 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صدارة مؤقتة بصناعة غير مألوفة.. ميلان يعبر عقبة سامبدوريا 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل ليفربول - محمد صلاح وماني أساسيان أمام بيرنلي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة مجموعة المصري - مازيمبي (1)(0) أوتوهو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكونفدرالية
استراحة الكونفدرالية - القطن (0)(0) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكونفدرالية
طبيب الأهلي يكشف حالة ثلاثي الفريق بعد مواجهة الهلال ساعة | مصر
أشعة واختبار طبي لـ الشناوي لحسم سفره لـ السودان.. وموعد عودة تاو للتدريبات ساعة | دوري أبطال إفريقيا
اختبر معلوماتك عن مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية