انتهت الكونفدرالية - القطن (0)(0) المصري

الأحد، 13 فبراير 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي مع المصري أمام ريفرز يونايتد

تابع مباشرة مباراة المصري ومضيفه القطن الكاميروني اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

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نهاية المباراة

ق89: أوووووووه! فرصة هائلة ضائعة من القطن

ق86: مسعود يتألق ويتصدى للكرة بعد تمريرة عرضية من اليسار

ق81: مشاركة أوستن أموتو وايزي ايميكا بدلا من عمرو مرعي وعنتر

ق81: عنتر يخترق دفاع القطن ويمرر الكرة عرضية لكن يبعدها الدفاع

ق76: ضغط قوي للقطن واعتماد على الكرات العرضية لكن دفاع المصري متماسك

ق75: ركنية جديدة خطيرة للقطن يبعدها مسعود الذي يحصل على خطأ

ق72: مشاركة أحمد حمودي بدلا من إلياس الجلاصي

ق69: فرصة هائلة للقطن. ضربة رأس إثر ركلة ركنية لكن الكرة تمر بجوار القائم وسقوط الحارس مسعود مصابا

ق66: محاولات للمصري من اليمين لكن دفاع القطن يتصدى

ق64: عودة شوقي للملعب

ق63: إصابة فريد شوقي وخروجه لتلقي العلاج

ق59: محاولة للمصري من اليسار حاول خلالها شديد قناوي المرور لكن الدفاع يستخلص الكرة

ق58: بطاقة صفراء لمحمد عنتر

ق53: لا يزال الحذر مسيطرا على المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: دقيقة واحدة كوقت بديل

ق45: أووووووووه! فرصة للمصري. عمرو مرعي يضرب الكرة برأسه لكن حارس القطن يتصدى

ق44: إصابة جريندو إثر اصطدام بلاعب القطن

ق43: تسديدة بعيدة المدى من القطن لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق40: بطاقة صفراء لجوني علي لاعب القطن

ق34: بطاقة صفراء لكريم العراقي

ق30: تسديدة قوية من القطن لكن الكرة تذهب سهلة في يد أحمد مسعود

ق29: ركلة حرة للقطن من مكان قريب بعد خطأ من هيثم العيوني

ق26: أوووووووه! عمرو مرعي كاد يسجل لكن رأسيته تمر بجوار القائم

ق26: عرضية من العراقي أبعدها الحارس قبل أن يتابعها جريندو برأسه

ق25: هيثم العيوني يسدد كرة من بعيد لكنها مرت بجوار القائم

ق25: ركنية للمصري بعد انطلاق مميزة لكريم العراقي إثر تمريرة رائعة من فريد شوقي

ق17: محاولة للمصري من اليسار عن طريق قناوي وعنتر قبل أن تذهب الكرة لفريد شوقي الذي سدد بعيدا عن المرمى

ق15: العراقي يستكمل المباراة

ق14: سقوط كريم العراقي متأثرا بإصابة في قدمه اليمنى ويتلقى العلاج

ق8: ضغط للقطن من اليسار لكن جريندو يستخلص الكرة بامتياز ويحصل على رمية تماس

ق7: بطاقة صفراء للاعب جيان إيريك مورسو بعد تدخل قوي على عمرو مرعي في منتصف الملعب

ق2: فرصة أولى للمصري والكرة تصل لكريم العراقي الذي سددها بعيدا عن المرمى

بداية المباراة

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