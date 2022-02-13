انتهت الكونفدرالية - القطن (0)(0) المصري
الأحد، 13 فبراير 2022 - 14:47
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة المصري ومضيفه القطن الكاميروني اليوم الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.
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نهاية المباراة
ق89: أوووووووه! فرصة هائلة ضائعة من القطن
ق86: مسعود يتألق ويتصدى للكرة بعد تمريرة عرضية من اليسار
ق81: مشاركة أوستن أموتو وايزي ايميكا بدلا من عمرو مرعي وعنتر
ق81: عنتر يخترق دفاع القطن ويمرر الكرة عرضية لكن يبعدها الدفاع
ق76: ضغط قوي للقطن واعتماد على الكرات العرضية لكن دفاع المصري متماسك
ق75: ركنية جديدة خطيرة للقطن يبعدها مسعود الذي يحصل على خطأ
ق72: مشاركة أحمد حمودي بدلا من إلياس الجلاصي
ق69: فرصة هائلة للقطن. ضربة رأس إثر ركلة ركنية لكن الكرة تمر بجوار القائم وسقوط الحارس مسعود مصابا
ق66: محاولات للمصري من اليمين لكن دفاع القطن يتصدى
ق64: عودة شوقي للملعب
ق63: إصابة فريد شوقي وخروجه لتلقي العلاج
ق59: محاولة للمصري من اليسار حاول خلالها شديد قناوي المرور لكن الدفاع يستخلص الكرة
ق58: بطاقة صفراء لمحمد عنتر
ق53: لا يزال الحذر مسيطرا على المباراة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: دقيقة واحدة كوقت بديل
ق45: أووووووووه! فرصة للمصري. عمرو مرعي يضرب الكرة برأسه لكن حارس القطن يتصدى
ق44: إصابة جريندو إثر اصطدام بلاعب القطن
ق43: تسديدة بعيدة المدى من القطن لكن الكرة تمر بجوار القائم
ق40: بطاقة صفراء لجوني علي لاعب القطن
ق34: بطاقة صفراء لكريم العراقي
ق30: تسديدة قوية من القطن لكن الكرة تذهب سهلة في يد أحمد مسعود
ق29: ركلة حرة للقطن من مكان قريب بعد خطأ من هيثم العيوني
ق26: أوووووووه! عمرو مرعي كاد يسجل لكن رأسيته تمر بجوار القائم
ق26: عرضية من العراقي أبعدها الحارس قبل أن يتابعها جريندو برأسه
ق25: هيثم العيوني يسدد كرة من بعيد لكنها مرت بجوار القائم
ق25: ركنية للمصري بعد انطلاق مميزة لكريم العراقي إثر تمريرة رائعة من فريد شوقي
ق17: محاولة للمصري من اليسار عن طريق قناوي وعنتر قبل أن تذهب الكرة لفريد شوقي الذي سدد بعيدا عن المرمى
ق15: العراقي يستكمل المباراة
ق14: سقوط كريم العراقي متأثرا بإصابة في قدمه اليمنى ويتلقى العلاج
ق8: ضغط للقطن من اليسار لكن جريندو يستخلص الكرة بامتياز ويحصل على رمية تماس
ق7: بطاقة صفراء للاعب جيان إيريك مورسو بعد تدخل قوي على عمرو مرعي في منتصف الملعب
ق2: فرصة أولى للمصري والكرة تصل لكريم العراقي الذي سددها بعيدا عن المرمى
بداية المباراة