أشعة واختبار طبي لـ الشناوي لحسم سفره لـ السودان.. وموعد عودة تاو للتدريبات

الأحد، 13 فبراير 2022 - 14:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سموحة - أيمن أشرف - بيرسي تاو

يجري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أشعة سونار على العضلة الخلفية غدا الإثنين.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي ،أوضح أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن الشناوي تعرض للحقن مرتين بالبلازما، وهناك التئام للتمزق الذي تعرض له أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي بدأ في تنفيذ مراحل متقدمة من التأهيل البدني أثناء تواجده في معسكر الفريق في أبوظبي وسيجري أشعة غدا ويخضع لفحص طبي الثلاثاء لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السودان وإمكانية لحاقه بمباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

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ويواصل الأهلي تدريباته غدا بعد الحصول على راحة اليوم الأحد؛ بسبب رحلة العودة إلى القاهرة بعد انتهاء كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل.

وفي المقابل، كشف أبو عبلة عن موعد عودة بيرسي تاو، لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وأوضح طبيب الفريق أن تاو أدى مراحل جيدة من التأهيل في الإمارات؛ للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الأمامية الذي تعرض له.

وأكد أبو عبلة أن اللاعب تحسن كثيرا وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

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