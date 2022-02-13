ناجلزمان: مدافع بايرن تخطى مرحلة الخطر.. حالته في تحسن ملحوظ

زف يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ أخبارا سارة بشأن صحة لاعبه الشاب ألفونسو ديفيز، وأكد أنه تخطى مرحلة الخطر.

النجم الكندي الشاب مصاب بالتهاب في عضلة القلب، من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال ناجلزمان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "حالة ألفونسو ديفيز في تحسن ملحوظ، لقد تخطى مرحلة الخطر".

وأضاف "سيخضع لفحص جديد بعد أسبوعين من أجل الاطمئنان بشكل أكبر على حالته".

قبل شهر، كشف ناجلزمان الحالة الصحية لـ ألفونسو ديفيز ومعاناته من مشكلة في القلب.

وقال ناجلزمان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كولن منتصف الشهر الماضي: "أجرينا فحوصات للاعبين العائدين من كورونا أمس".

واستمر "وجدنا التهابات على عضلة القلب لـ ألفونسو ديفيز، بالتالي سيغيب عن التدريبات لحين إشعار آخر".

مدرب بايرن ميونيخ أتبع "لن يكون ألفونسو ديفيز حاضرا لعدة أسابيع، لكن الأمر ليس كارثيا".

واستدرك "الالتهاب ليس كارثيا حسب الموجات فوق الصوتية، ومع ذلك يجب أن يشفى وهذا بالتأكيد يستغرق وقتًا محددا، وسيغيب خلال تلك الفترة".

ويتصدر البافاري الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يواجه يونيون برلين يوم الأحد.

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