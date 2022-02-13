محمد صلاح يبحث عن رقم مميز أمام بيرنلي

الأحد، 13 فبراير 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

صلاح ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا بيرنلي على ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

لو نجح محمد صلاح في تسجيل هدفين في شباك بيرنلي سيرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول إلى 150 هدفا في كل المسابقات.

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الثنائية المنتظرة من النجم المصري ستصل برصيده من الأهداف إلى 25 هدفا هذا الموسم، وليكررها للمرة الرابعة خلال 5 مواسم مع ليفربول.

صلاح عاد للمشاركة مع ناديه بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية حين دخل كبديل في لقاء ليستر سيتي يوم الخميس.

وينتظر ليفربول اختبار قوي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل حين يواجه إنتر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويقضي محمد صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 230 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 148 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول بيرنلي
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