تشكيل المصري - عمرو مرعي والعيوني وحمد يواجهون القطن
الأحد، 13 فبراير 2022 - 13:52
كتب : FilGoal
أعلن المصري تشكيله لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.
وجاء التشكيل:
حارس المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حمد - كريم العراقي
وسط الملعب: عمرو موسى - فريد شوقي
أمامهما: محمد عنتر - إلياس الجلاصي - محمد عبد اللطيف "جريندو"
الهجوم: عمرو مرعي
البدلاء: عصام ثروت - إسلام صلاح - حجاج عويس - أسامة الجزار - ايزي ايميكا - زياد فرج - حسين رجب - أحمد حمودي - أوستن أموتو
وبذلك يبدأ حمد والعيوني أساسيين في أول مباراة لهما بعد انضمامهما للفريق منذ أيام.
وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء وتنقله قناة beIN 3.
ويلعب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم القطن ومازيمبي وأوتوهو.
وفي الجولة الثانية يستضيف المصري فريق مازيمبي يوم 20 فبراير الجاري.
تشكيل #المصري لمباراة القطن الكاميروني بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.#AlMasrySC #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/vbgxREQJFM— Al-Masry SC (@AlMasrySC) February 13, 2022