تشكيل المصري - عمرو مرعي والعيوني وحمد يواجهون القطن

أعلن المصري تشكيله لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حمد - كريم العراقي

وسط الملعب: عمرو موسى - فريد شوقي

أمامهما: محمد عنتر - إلياس الجلاصي - محمد عبد اللطيف "جريندو"

الهجوم: عمرو مرعي

البدلاء: عصام ثروت - إسلام صلاح - حجاج عويس - أسامة الجزار - ايزي ايميكا - زياد فرج - حسين رجب - أحمد حمودي - أوستن أموتو

وبذلك يبدأ حمد والعيوني أساسيين في أول مباراة لهما بعد انضمامهما للفريق منذ أيام.

وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء وتنقله قناة beIN 3.

ويلعب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم القطن ومازيمبي وأوتوهو.

وفي الجولة الثانية يستضيف المصري فريق مازيمبي يوم 20 فبراير الجاري.