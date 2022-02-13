تشكيل المصري - عمرو مرعي والعيوني وحمد يواجهون القطن

الأحد، 13 فبراير 2022 - 13:52

كتب : FilGoal

المصري - أحمد حمودي

أعلن المصري تشكيله لمباراة اليوم الأحد ضد مضيفه القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية.

وجاء التشكيل:

حارس المرمى: أحمد مسعود

أخبار متعلقة
مسؤول حسابات التواصل في اتحاد السلة يرد على إيقافه بعد منشور لقاء الزمالك وبورجوس حمدي فتحي: الأهلي يحب المباريات الكبيرة.. وبرونزية العام الماضي أغلى طاهر أبو زيد: الأهلي هدد جوزيه بالإقالة في ولايته الأولى موسيماني: اندهشت مما طلبه كانتي مني

الدفاع: أحمد شديد - هيثم العيوني - ياسر حمد - كريم العراقي

وسط الملعب: عمرو موسى - فريد شوقي

أمامهما: محمد عنتر - إلياس الجلاصي - محمد عبد اللطيف "جريندو"

الهجوم: عمرو مرعي

البدلاء: عصام ثروت - إسلام صلاح - حجاج عويس - أسامة الجزار - ايزي ايميكا - زياد فرج - حسين رجب - أحمد حمودي - أوستن أموتو

وبذلك يبدأ حمد والعيوني أساسيين في أول مباراة لهما بعد انضمامهما للفريق منذ أيام.

وينطلق اللقاء الساعة 3 مساء وتنقله قناة beIN 3.

ويلعب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم القطن ومازيمبي وأوتوهو.

وفي الجولة الثانية يستضيف المصري فريق مازيمبي يوم 20 فبراير الجاري.

المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
مباشر في إفريقيا - بيراميدز ضد أهلي طرابلس.. بداية مجموعات الكونفدرالية تشكيل بيراميدز – لاكاي يبدأ وتوريه على الدكة ضد أهلي طرابلس الكونفدرالية - المصري يقتنص نقطة من القطن.. ومازيمبي ينتصر ويتصدر المجموعة انتهت مجموعة المصري - مازيمبي (1)(0) أوتوهو
أخر الأخبار
ألافيس ينهي السلسلة الكارثية وينتصر على فالنسيا 26 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل بيراميدز – لاكاي يبدأ وتوريه على الدكة ضد أهلي طرابلس 26 دقيقة | الكونفدرالية
المريخ السوداني لـ في الجول: نواجه الأهلي في القاهرة 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة وميندي أمام سان جيرمان 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب مانشستر يونايتد: علينا أن نلعب بشراسة أكبر 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن نقل مباراته مع سموحة إلى برج العرب 50 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - المصري يقتنص نقطة من القطن.. ومازيمبي ينتصر ويتصدر المجموعة 53 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر مونديال السلة - الزمالك (43)-(63) ليكلاند ماجيك.. نهاية الفترة الثانية 55 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية