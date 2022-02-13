دوري أبطال إفريقيا - المريخ يحدد البلد المستضيف لمباراته أمام الأهلي

الأحد، 13 فبراير 2022 - 00:50

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي

أعلن المريخ خوض مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في جنوب إفريقيا.

وتأجلت مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال في ظل مشاركة بطل إفريقيا بكأس العالم للأندية.

وأصدر النادي بيانا رسميا عقب اجتماع مجلس الإدارة حدد فيه الآتي:

أخبار متعلقة
كأس العالم للأندية - موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة وليد سليمان: تركيز الأهلي سبب الفوز على الهلال.. وطموح موسيماني كبير حسام غالي: الأهلي اعتاد على منصات التتويج ومن الرائع الفوز بالبرونزية أمام الهلال "الهلال الرابع بـ الـ 4".. ردود أفعال صحف السعودية بعد خسارة الهلال أمام الأهلي

قرر المريخ السوداني إقامة مباراتي الفريق أمام صنداونز الجنوب إفريقي والهلال بالقاهرة.

وإقامة مباراة الإياب أمام الأهلي في جنوب إفريقيا.

وجدد مجلس الإدارة قراره الرافض تماما لفكرة اللعب أمام الأهلي بملعبه في مصر.

كما قدم المجلس التهنئة لـ مرتضى منصور، ومجلس الإدارة الجديد بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك، في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

يذكر أن المريخ لا يلعب على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا بعدما فشل في الحصول على الموافقات الرسمية من الاتحاد الإفريقي.

وستقام مباراة الأهلي والمريخ المؤجلة من الجولة الأولى يوم 5 مارس المقبل على الأهلي we السلام.

بينما يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بلقاء الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في أم درمان بالجولة الثانية.

وكان الهلال قد خسر من صنداونز خارج قواعده بنتيجة 1-0.

دوري أبطال إفريقيا المريخ السوداني الأهلي
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يجتاز أمازولو ويتقاسم الصدارة مع وفاق سطيف مدرب بترو أتليتكو: قدمنا ضد الزمالك ما لم يتوقعه أحد.. سنكافح للتأهل انتهت في إفريقيا - الرجاء البيضاوي (1) - (0) أمازولو.. فوز مغربي أول دوري أبطال إفريقيا – وفاق سطيف يعود من غينيا بالفوز على هورويا
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - المريخ يحدد البلد المستضيف لمباراته أمام الأهلي 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أكرم توفيق يكشف حديث محمد صلاح معه عقب الإصابة 34 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق 45 دقيقة | الدوري المصري
كأس العالم للأندية - طاهر محمد: أحداث مباراة الهلال كان من صعب توقعها 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
وليد سليمان: شعور الاعتزال صعب.. ولم أقرر ماذا سأفعل ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة ساعة | كأس العالم للأندية
7 أهداف وانقلابات جنونية.. أتلتيكو مدريد يصعق خيتافي بـ10 لاعبين ساعة | الدوري الإسباني
سالجادو لـ في الجول: مصر ستتأهل إلى كأس العالم مع كيروش.. وأتمنى العودة لمصر كمدرب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية