دوري أبطال إفريقيا - المريخ يحدد البلد المستضيف لمباراته أمام الأهلي

أعلن المريخ خوض مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في جنوب إفريقيا.

وتأجلت مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال في ظل مشاركة بطل إفريقيا بكأس العالم للأندية.

وأصدر النادي بيانا رسميا عقب اجتماع مجلس الإدارة حدد فيه الآتي:

قرر المريخ السوداني إقامة مباراتي الفريق أمام صنداونز الجنوب إفريقي والهلال بالقاهرة.

وإقامة مباراة الإياب أمام الأهلي في جنوب إفريقيا.

وجدد مجلس الإدارة قراره الرافض تماما لفكرة اللعب أمام الأهلي بملعبه في مصر.

كما قدم المجلس التهنئة لـ مرتضى منصور، ومجلس الإدارة الجديد بعد فوزه برئاسة نادي الزمالك، في الانتخابات التي جرت مؤخرا.

يذكر أن المريخ لا يلعب على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا بعدما فشل في الحصول على الموافقات الرسمية من الاتحاد الإفريقي.

وستقام مباراة الأهلي والمريخ المؤجلة من الجولة الأولى يوم 5 مارس المقبل على الأهلي we السلام.

بينما يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بلقاء الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في أم درمان بالجولة الثانية.

وكان الهلال قد خسر من صنداونز خارج قواعده بنتيجة 1-0.