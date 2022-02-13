الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق

يعود الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري بمواجهة سموحة في الجولة التاسعة.

ويحل الزمالك ضيفا على الموج الأزرق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 فبراير مع عودة الدوري عقب نهاي كأس الأمم الإفريقية.

وتقام المباراة على استاد برج العرب وتبدأ في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 ويعلق عليها حاتم بطيشة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن الصدارة.