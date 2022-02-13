كأس العالم للأندية - طاهر محمد: أحداث مباراة الهلال كان من صعب توقعها

أوضح طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أن أحداث مباراة الهلال السعودي كان من الصعب توقعها.

وفاز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد اكتساح الهلال برباعية دون رد في مباراة المركز الثالث.

وقال طاهر عبر أون تايم سبورتس: "أبارك للجماهير وأشكر اللاعبين، ركزنا من أول دقيقة ونعرف أن الهلال يلعب كرة سريعة واستطعنا السيطرة على المباراة".

وأضاف "أحداث المباراة صعب توقعها خاصة حالتي طرد، وعملنا على الاستفادة من المساحات وخلق الفرص واستطعنا تسجيل عدد كبير من الأهداف".

وأتم "أتدرب لأكون جاهزا للمباريات الكبيرة، مثل تلك الأحداث لا تكرر كثيرا".























































































وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.

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