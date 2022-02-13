وليد سليمان: تركيز الأهلي سبب الفوز على الهلال.. وطموح موسيماني كبير

يرى وليد سليمان نجم الأهلي أن تركيز لاعبي فريقه هو سبب الفوز على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وقال وليد سليمان عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "من بداية المباراة والأهلي يهدد مرمى الهلال من الدقيقة الأولى وكان لدينا رغبة أكبر للفوز، وبالتأكيد ظروف المباراة ساعدت في ارتفاع النتيجة بعد طرد ثنائي الهلال وأيضا تركيز لاعبينا".

وأضاف "كان لدينا رغبة في الفوز على الهلال والحصول على المركز الثالث، وأيضا مع حضور الجماهير الكبير في المدرجات، وحافز اللاعبين بتحقيق الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي".

وواصل "بعد الخسارة أمام بالميراس تحدثنا مع وأكدنا أننا نستطيع على الأقل تحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية مثلما فعلنا العام الماضي".

وأشار "موسيماني لديه طموح كبير ويعرف جيدا ماذا يريد مع الأهلي، فهو يريد تحقيق الكثير من البطولات والإنجازات".

وأتم تصريحاته "جمهور الأهلي يريد دائما تحقيق الفوز، والبعض يشعر بالحزن بعد خسارة الدوري المصري والسوبر المصري، وشخصية الجمهور مثل شخصية اللاعبين ولذلك انتقاد الجماهير سواء للمدرب أو اللاعبين طبيعية لأنهم يريدون الفوز دائما".

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)