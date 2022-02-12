الأهلي هو الزعيم.. المارد يُدمر الهلال برباعية ويقتنص برونزية العالم

دمر الأهلي منافسه الهلال السعودي برباعية دون رد في كأس العالم ويقتنص الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه.

وواجه الأهلي منافسه الهلال في ملعب آل نهيان اليوم السبت في أبو ظبي في الإمارات لتحديد المركزين الثالث والرابع.

افتتح ياسر إبراهيم أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة وأضاف الثاني له وللمارد الأحمر بعد تسع دقائق فقط.

وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 40.

وأتم عمرو السولية رباعية الأهلي بهدف في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة حالتي طرد للهلال بشكل مباشر، الأولى كانت لماتيوس بيريرا في الدقيقة 14 بعد تدخله بقوة على قدم السولية.

أما البطاقة الحمراء الثانية فكانت في الدقيقة 28 من نصيب محمد كنو بعد ضربه لياسر إبراهيم بدون كرة.

الأهلي المونديالي

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2006 و2020.

وأصبحت هذه هي أول مرة يصعد فيها الأهلي للمنصة لتسلم الميداليات للمرة الثانية على التوالي في تاريخه.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يُدمر الهلال برباعية.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع من قبل الأهلي الذي ضغط بقوة على دفاع الهلال وسدد طاهر كرة قوية في الدقيقة الأولى تصدى لها الحارس محمد العويس.

وأرسل علي معلول تمريرة طولية لطاهر داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت لخارج الملعب.

وأرسل معلول عرضية من ركلة ركنية شتتها دفاع الهلال.

وحصل الأهلي على خطأ من أمام منطقة الجزاء وأرسل معلول عرضية رائعة قابلها ياسر إبراهيم برأسية جميلة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة.

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بتسديدة قوية من بعيد..

السولية يسجل الهدف الرابع للنادي الأهلي #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/TXPDqPuptX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

وفي الدقيقة 14 حصل ماتيوس بيريرا لاعب الهلال على طرد مباشر بعد تدخله بقوة على قدم عمرو السولية.

وسدد محمد شريف كرة قوية تصدى لها حارس الهلال.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 17 نُفذت بشكل قصير وسدد محمد هاني كرة قوية ارتدت من حارس الهلال وفشل الدفاع في تشتيتها ليستغل ياسر إبراهيم الأمر ويحولها برأسه في الشباك ويعلن عن الهدف الثاني للمارد الأحمر.

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وفي الدقيقة 28 ضرب محمد كنو لاعب الهلال نظيره ياسر إبراهيم بدون كرة ليُطرد بشكل مباشر.

واصل الأهلي ضغطه بقوة وتصدى حارس الهلال لتسديدة من محمد شريف.

وفي الدقيقة 40 تسلم أحمد عبد القادر الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي الهلال ببراعة وسدد الكرة وارتدت بأحد المدافعين ليجدها لاعب الأهلي مجددا وسدد في الشباك معلنا عن الهدف الثالث للأهلي.

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المدافع الهداف!

ياسر إبراهيم يسجل للأهلي للمرة الثانية في مرمى الهلال #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/YBtEKVICMc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

وكاد عمرو السولية يسجل هدفا رابعا للأهلي لكن تسديدته مرت أعلى المرمى بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تبديلين بمشاركة حسين الشحات وكريم فؤاد بدلا من طاهر وممد هاني.

وسدد السولية كرة قوية مرت بجوار مرمى الهلال، وتلاه تسديدة من محمد شريف تصدى لها محمد العويس.

وفي الدقيقة 64 أطلق السولية تسديدة قوية بيمناه من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع للأهلي.

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الثالث للأهلي..

أحمد عبد القادر يراوغ ويضع الكرة في مرمى الهلال#الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/REwNxtal7p — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

وأجرى الأهلي تبديلا جديدا بمشاركة وليد سليمان بدلا من أليو ديانج.

وكاد حمدي فتحي يسجل هدفا خامسا لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى.

وسجل أحمد عبد القادر هدفا ولكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 76 سدد الشحات كرة خارج الملعب رغم عدم مراقبته من مدافعي الهلال.

سيطر الأهلي على الكرة لكن دون تهديد لمرمى الهلال وشارك لويس ميكيسوني ومحمود وحيد بدلا من أحمد عبد القادر ومعلول.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز كبير وتاريخي للأهلي برباعية دون رد.