حسام غالي: الأهلي اعتاد على منصات التتويج ومن الرائع الفوز بالبرونزية أمام الهلال

السبت، 12 فبراير 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

حسام غالي مدير الكرة لنادي الجونة

يرى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن حصول فريقه على المركز الثالث في كأس العالم للأندية إنجاز رائع بالنسبة للظروف التي واجهته خلال البطولة.

وقال غالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الأهلي يطمح دائما لتحقيق الأفضل، كنا نريد الحصول على مركز أفضل من المركز الثالث ولكن سنحاول في المستقبل تحقيق ذلك".

وأضاف "الأهلي اعتاد على منصات التتويج وإذا غادرنا كأس العالم للأندية دون تحقيق أي إنجاز كان الأمر سيكون مؤسفا بالنسبة لنا، ومن الرائع أن تحقق المركز الثالث أمام فريق كبير مثل الهلال السعودي".

أخبار متعلقة
خالد مرتجي: الأهلي حاليا لديه فريقين.. وبالورقة والقلم موسيماني يحقق نجاحات كبيرة محمد شريف: القادم سيكون أفضل.. والمهم فوز الفريق وليد سليمان: اتخذت قرار الاعتزال في الوقت المناسب بعد مناقشة الخطيب

وأكمل "واجهنا ظروفا صعبة في مونديال الأندية، الأهلي جاء للبطولة وغائب منه الكثير من اللاعبين، ولكن الأهلي بمن حضر وقائمته كبيرة وتضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "وليد سليمان لاعب كبير وقدم الكثير للأهلي واعتزاله جاء في توقيت مناسب يليق به وبما قدمه للنادي والجمهور".

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

الأهلي حسام غالي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
وليد سليمان: شعور الاعتزال صعب.. ولم أقرر ماذا سأفعل كأس العالم للأندية - موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة وليد سليمان: تركيز الأهلي سبب الفوز على الهلال.. وطموح موسيماني كبير "الهلال الرابع بـ الـ 4".. ردود أفعال صحف السعودية بعد خسارة الهلال أمام الأهلي
أخر الأخبار
وليد سليمان: شعور الاعتزال صعب.. ولم أقرر ماذا سأفعل 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
7 أهداف وانقلابات جنونية.. أتلتيكو مدريد يصعق خيتافي بـ10 لاعبين 23 دقيقة | الدوري الإسباني
سالجادو لـ في الجول: مصر ستتأهل إلى كأس العالم مع كيروش.. وأتمنى العودة لمصر كمدرب 25 دقيقة | منتخب مصر
وليد سليمان: تركيز الأهلي سبب الفوز على الهلال.. وطموح موسيماني كبير 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الهلال الرابع بـ الـ 4".. ردود أفعال صحف السعودية بعد خسارة الهلال أمام الأهلي 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
حسام غالي: الأهلي اعتاد على منصات التتويج ومن الرائع الفوز بالبرونزية أمام الهلال 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
خالد مرتجي: الأهلي حاليا لديه فريقين.. وبالورقة والقلم موسيماني يحقق نجاحات كبيرة 50 دقيقة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية