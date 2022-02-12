حسام غالي: الأهلي اعتاد على منصات التتويج ومن الرائع الفوز بالبرونزية أمام الهلال

يرى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن حصول فريقه على المركز الثالث في كأس العالم للأندية إنجاز رائع بالنسبة للظروف التي واجهته خلال البطولة.

وقال غالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "الأهلي يطمح دائما لتحقيق الأفضل، كنا نريد الحصول على مركز أفضل من المركز الثالث ولكن سنحاول في المستقبل تحقيق ذلك".

وأضاف "الأهلي اعتاد على منصات التتويج وإذا غادرنا كأس العالم للأندية دون تحقيق أي إنجاز كان الأمر سيكون مؤسفا بالنسبة لنا، ومن الرائع أن تحقق المركز الثالث أمام فريق كبير مثل الهلال السعودي".

وأكمل "واجهنا ظروفا صعبة في مونديال الأندية، الأهلي جاء للبطولة وغائب منه الكثير من اللاعبين، ولكن الأهلي بمن حضر وقائمته كبيرة وتضم مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأتم تصريحاته "وليد سليمان لاعب كبير وقدم الكثير للأهلي واعتزاله جاء في توقيت مناسب يليق به وبما قدمه للنادي والجمهور".

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

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