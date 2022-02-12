دوري أبطال إفريقيا - الرجاء يجتاز أمازولو ويتقاسم الصدارة مع وفاق سطيف

السبت، 12 فبراير 2022 - 23:17

كتب : FilGoal

الرجاء البيضاوي - أمازولو

تغلب الرجاء البيضاوي المغربي على ضيفه أمازولو الجنوب إفريقي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

سيطر الرجاء على مجريات المباراة في شوطها الأول دون خطورة تذكر من الخصم، كما طالب بركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد سقوط محمد زريدة داخل المنطقة بتدخل ولكن رفض الحكم احتسابها

وقبل نهاية الشوط الأول مرر زريدة إلى كاديما كابانجو الذي سدد في جسد الحارس بمنتصف المرمى، لترتد بفرصة خطيرة من أمازولو سددها ماكيليني ماكولا في القائم.

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هدد الضيوف مرة أخرى في الدقيقة 50 بتسديدة تابو كالينجي التي جاورت القائم، فيما كثف الرجاء محاولاته بحثا عن هدف الفوز.

وأجرى أمازولو التبديل الأول في الدقيقة 60 بنزول أبراهام ماجوك بدلا من بونجي نتولي.

وفي الدقيقة 67 أخيرا أتى الهدف المنتظر بتوقيع محسن متولي بعد تبادل رائع للكرة وإنهاء متقن بين قدمي الحارس.

استمرت تبديلات أمازولو في الدقيقة 76 بخروج تيمبيلا سيكاكاني وأبو بكر موبارا ونزول ناتورينا وأميجو ميميلا، ثم في الدقيقة 81 بخروج ماكيليني ماكولا وأوجوستين مولينجا ونزول كيجان بوشانان وتشيبانج موريمي.

على الناحية الأخرى بدأ الرجاء تبديلاته في الدقيقة 85 بنزول إلياس بنجديدة ومحمد نهيري بدلا من محمد المكعازي وعبد الإله مدكور، ثم في الدقيقة 91 بنزول مصطفى كوياتي بدلا من كاديما كابانجو.

الفوز مكن الرجاء من تقاسم الصدارة مع وفاق سطيف الجزائري الذي تغلب على مضيفه هورويا كوناكري الغيني بنفس النتيجة، في مستهل منافسات المجموعة الثانية.

أمازولو الرجاء دوري أبطال إفريقيا محسن متولي
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