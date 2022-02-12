جوارديولا: سعيد لأجل سفر جماهيرنا.. وحين ينفذ سترلينج دون تفكير يصبح ممتازا

السبت، 12 فبراير 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - جوارديولا

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على مضيفه نورويتش سيتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كارو رود ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد على صعيد السلوك والتركيز. طوال الوقت كانت تبدو المباراة سهلة ولكن عملنا كان صعبا. بدأنا بشكل مميز في الشوط الثاني وساعدنا التسجيل كثيرا".

وأضاف "نورويتش كان يعيش أفضل أوقاته في الموسم وأتت جماهيرنا بمسافة 5 أو 6 ساعات بالسيارة أو القطار، ولذلك أنا سعيد بالفوز من أجلهم".

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وعن رحيم سترلينج الذي سجل ثلاثة أهداف قال بيب: "سيكون هذا رائعا لثقته. الهدف الأول كان عظيما. حين ينفذ رحيم الكرة دون تفكير يصبح ممتازا".

وتابع "أنا سعيد لأجله لأن المهاجمين بحاجة دائما للتسجيل للحصول على الثقة من أجل المباريات المقبلة".

وعن فيرناندينيو قال جوارديولا: "يا له من قائد نملكه. قلت عدة مرات أن كل الأشياء التي تحدث له يستحقها".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي لعب مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد نورويتش عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بيب جوارديولا رحيم سترلينج
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