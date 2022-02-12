مؤتمر أهلي طرابلس: بيراميدز مرشح قوي للفوز بالكونفدرالية.. وهدفنا العودة بنتيجة إيجابية

شدد فتحي جبال المدير الفني المدير الفني لـ الأهلي طرابلس الليبي على صعوبة مواجهة بيراميدز في الجولة الأولى من الكونفدرالية الإفريقية في دور المجموعات.

بيراميدز يلاقي أهلي طرابلس مساء غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال فتحي جبال في المؤتمر الصحفي: "مباراة بيراميدز ستكون غاية في الصعوبة كونها بداية مشوار قاري في بطولة الكونفدرالية، المنافس قوي وصاحب تاريخ في البطولة رغم حداثة عهده، وبالفعل بيراميدز مرشح قوي لنيل اللقب في النسخة الحالية كما كان الحال في آخر نسختين".

وأضاف "هدفنا تقديم مواجهة قوية أمام بيراميدز والعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة، التوقف الدولي الأخير أثر بالسلب على مستوى اللاعبين لأنه رغم خوض الوديات إلا أن اللقاءات الرسمية هي التي تساعد اللاعبين على الوصول لأفضل مستوى ولكننا استعددنا جيدا لبدء مشوار الكونفدرالية".

وشدد "الفريق دعم صفوفه خلال التوقف بعدد من اللاعبين والعناصر المهمة في الفترة الأخيرة وسيكون لهم دور مؤثر في المرحلة المقبلة وسيكونوا على قدر المسؤولية والبداية الصعبة أمام بيراميدز".

شدد "هدفنا من مباراة بيراميدز هو العودة بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس الذي يلعب على أرضه ويلعب على الفوز في القاهرة، وبيراميدز لديه إمكانيات فنية رائعة وفريقه مستعد جيدا، ولدينا بعض الغيابات مثل بيراميدز المنافس، ولكنه يضم العناصر التي يمكنها تعويض تلك الغيابات في المواجهات المقبلة".

وفي نفس السياق قال محمد نشنوش قائد أهلي طرابلس الليبي: "الفريق دخل في معسكر لمدة 10 أيام بالقاهرة واستعد للقاء بيراميدز بقوة، والمنافس قوي ومرشح كبير للقب وأتمنى أن نقدم مستوى يليق بنادي الأهلي وأن تكون بداية دور المجموعات على أفضل شكل ممكن وأن نكون البداية بفوز".

أوضح "الأندية الليبية تعودت على التوقفات الطويلة في الفترات الماضية، وفي الدوري لعبنا الدور الأول ثم توقف، وبعدها خضنا 10 أيام معسكر في القاهرة خضنا خلاله لقاء ودي أمام سيراميكا كليوباترا والفريق جاهز وعلى أتم استعداد".

وأتم "أهلي طرابلس سيكون أمامه مواجهة صعبة أمام بيراميدز القوي صاحب الخبرة والإمكانيات والمهارات الفردية في مختلف المراكز، والمدير الفني تابع أكثر من مباراة لبيراميدز ويضع الخطة وطريقة اللعب التي تناسب اللقاء".