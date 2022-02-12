سترلينج يتألق.. مانشستر سيتي يضرب نورويتش برباعية

سحق مانشستر سيتي مضيفه نورويتش سيتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كارو رود ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف سيتي رحيم سترلينج "هاتريك" في الدقائق 31 و70 و90 وفيل فودين في الدقيقة 48.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 63 نقطة في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي لعب مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد نورويتش عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

رياض محرز يقود تشكيل سيتي ضد نوريتش في الجولة 25 للدوري الإنجليزي 🔵#السبت_الكروي pic.twitter.com/tiAJHqLyAH — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2022

بداية جنونية

انطلقت المباراة بهدف ملغي مبكر في الدقيقة الثالثة، حيث أرسل رياض محرز الكرة إلى فيل فودين الذي سدد فارتدت له من الحارس أنجوس جان ليتابعها في الشباك ولكنه كان في موقع تسلل.و

وفي الدقيقة 5 سدد برناردو سيلفا في القائم، فيما تلاه إلكاي جوندوجان بالرأس في الدقيقة 8 ولكن نجح الحارس في التصدى.

حاول نورويتش الرد في الدقيقة العاشرة بمرتدة بدأها براندون ويليامز ومررها إلى تيمو بوكي الذي سدد ولكن إيدرسون تصدى.

رحيم يخمد الثورة

بعرضية أخرى من براندون ويليامز، سدد جرانت هانلي بالرأس ولكن في القائم في الدقيقة 18.

وأخيرا أتى الهدف الأول بتوقيع رحيم سترلينج في الدقيقة 31، بعد تمريرة من كايل ووكر عبرت من اليمين إلى اليسار حتى وصلت إلى سترلينج الذي سجل بتسديدة رائعة.

حاول رياض محرز في الدقيقة 34 بتسديدة ولكن تصدى لها الحارس لينتهي الشوط الأول 1-0.

عين الصقر

سريعا في الدقيقة 48 سجل فيل فودين الهدف الثاني، الذي بدأ بعرضية من جوندوجان سددها النجم الإنجليزي الواعد فتصدى لها الحارس ليتابعها مجددا ويبعدها هانلي على الخط، ولكن تقنية خط المرمى أقرت عبور الكرة للخط بالفعل.

وأضاف سترلينج هدفه الثاني في الدقيقة 70، والذي كان ثالث أهداف مانشستر سيتي ليحسم المباراة.

بدأت تبديلات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الدقيقة 75 بنزول جيمس مكاتي بدلا من برناردو سيلفا، ثم ليام ديلاب بدلا من فيل فودين في الدقيقة 82، ثم كايكي بدلا من رياض محرز في الدقيقة 85.

نهاية حافلة

سقط ديلاب بعد تعرضه لإعاقة من هانلي داخل المنطقة ليتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء، سددها رحيم سترلينج في الدقيقة 90 ولكن تصدى لها الحارس، إلا أن سترلينج تابعها في الشباك.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 63 نقطة في صدارة الدوري بفارق 12 نقطة عن ليفربول الذي لعب مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد نورويتش عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويلعب مانشستر سيتي مباراته القادمة في الدوري ضد توتنام هوتسبر في التاسع عشر من فبراير الجاري، فيما يلعب نورويتش ضد ليفربول في اليوم ذاته.