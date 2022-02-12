رجل اللحظات الحاسمة.. هافيرتز يُهدي تشيلسي لقبه المنقوص ويتوجه بمونديال الأندية

احتاجه تشيلسي لإنقاذه فظهر مجددا رجل اللحظات الحاسمة.. كاي هافيرتز يُهدي البلوز لقب كأس العالم للأندية.

وفاز تشيلسي على بالميراس اليوم السبت بهدفين لهدف في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في نهائي كأس العالم للأندية 2021.

افتتح روميلو لوكاكو أهداف المباراة في الدقيقة 55.

وأدرك رافاييل فيجا التعادل من ركلة جزاء لبالميراس في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 116 سجل هافيرتز هدف انتصار تشيلسي من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لوان لاعب بالميراس بشكل مباشر لتدخله بقوة على هافيرتز في الثواني الأخيرة من المباراة، وذلك بعدما تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف انتصار الفريق الإنجليزي بعد لمسه الكرة بيده.

وأصبحت هذه هي أول مرة يتوج فيها تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية والوحيد الذي كان غائب عن خزائنه بعدما خسر نهائي نسخة 2012.

ويعود آخر فوز لفرق أمريكا الجنوبية على أوروبا لعام 2012 نفسه حينما فاز كورينثيانز البرازيلي على تشيلسي نفسه.

ملخص المباراة

جاءت المباراة في شوطها الأول هادئة للغاية وغابت الفرص الخطيرة عنها في ظل سيطرة تشيلسي على الكرة وتكتل دفاعي قوي من بالميراس.

وشهد الشوط الأول تبديلا اضطراريا بخروج ماسون ماونت للإصابة ومشاركة كريستيان بوليسيتش بدلا منه.

ولكن تحول كل شيء في الشوط الثاني الذي كان مثيرا في أحداثه.

ففي الدقيقة 55 أرسل كالوم هودسون أودوي تمريرة طولية قابلها لوكاكو برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لتشيلسي.

وكاد بوليسيتش يضاعف نتيجة تشيلسي سريعا بعد دقيقتين فقط لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وتوقف اللعب بداعي وجود لمسة يد على تياجو سيلفا وذهب الحكم لمراجعة تقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لبالميراس.

ولم يخطئ رافاييل فيجا التسديدة وحول الكرة في الشباك ليدرك التعادل لبالميراس في الدقيقة 64.

ومرر لوكاكو الكرة إلى بوليسيتش الذي كاد يسجل هدفا ثانيا من تسديدته لكنها مرة أخرى مرت بجوار المرمى البرازيلي بقليل.

وفي الدقيقة 76 خرج لوكاكو وشارك تيمو فيرنر بدلا منه وكذلك تم سحب كالوم هودسون أودوي وشارك ساؤول نيجويز مكانه.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول شارك حكيم زياش بدلا من ماتيو كوفاسيتش ومالانج سار بدلا من أندرياس كريستنسين.

وجاء الشوط الإضافي الأول هادئا مرة أخرى في أحداثه وغابت الفرص الخطيرة عنه.

وفي الشوط الإضافي الثاني وفي الدقيقة 113 لجأ الحكم مرة أخرى لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لتشيلسي بداعي لمسة يد على لوان لاعب بالميراس.

وسدد هافيرتز الركلة بنجاح في الدقيقة 117 ليعلن عن الهدف الثاني لتشيلسي.

وطُرد لوان في الدقيقة الأخيرة بشكل مباشر بعد تدخله بقوة على هافيرتز.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بفوز قاتل لتشيلسي بهدفين لهدف وتتويجه بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

لوكاكو يسجل برأسه.. تشيلسي يكتب الكلمة الأولى بلغة الأهداف في النهائي ويتقدم بالهدف الأول #تشيلسي_بالميراس#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/OuzpG5FgJL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

بالميراس لا يستسلم.. فييجا يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء#تشيلسي_بالميراس#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/Mn5Sr6pfVG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022

تشيلسي يقترب من اللقب.. هافيرتز يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء والمباراة تقترب من نهايتها#تشيلسي_بالميراس#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/6U3KUlVXjt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022