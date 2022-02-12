مؤتمر لعيوني: الجميع في كامل تركيزه.. ولا قلق من انسجامي مع اللاعبين

السبت، 12 فبراير 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

مؤتمر هيثم لعيوني لاعب المصري

لم يبد هيثم لعيوني لاعب النادي المصري الجديد قلقه من الانسجام مع زملائه في الفريق.

المصري يلاقي القطن الكاميروني عصر غد الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم لعيوني خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الجميع داخل الفريق لديه تصميم على الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام القطن الكاميروني. الجميع على درجة عالية من التركيز خاصة وأن المباراة تأتي أمام منافس قوي يمتلك خبرات كبيرة".

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وأضاف "الانسجام مع زملائي بالفريق سيتحقق بمرور الوقت خاصة وأن جميع اللاعبين يتمتعون بخبرات كبيرة تسهم بلا شك في الانسجام السريع فيما بين بعضهم البعض".

وانضم هيثم لعيوني للنادي المصري خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

اللاعب التونسي يجيد اللعب في مركزين، الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

الكونفدرالية الإفريقية المصري هيثم لعيوني
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