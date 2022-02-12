مؤتمر كارتيرون: تأثرنا بإجهاد الدوليين وهكذا سنعالج الأمر.. التعادل أفضل وفقا للظروف

يرى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك بأن الإجهاد هو ما أثر على لاعبيه خلال مواجهة بترو أتليتكو.

الزمالك تعادل مع بترو أتليتكو بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "كنت قلقا من مباراة اليوم بعد عودة اللاعبين الدوليين مؤخرا. الفريق تأثر في الشوط الأول بغياب الدوليين لفترة عن الفريق".

وأضاف "الأداء تحسن في الشوط الثاني للقاء، ونجح اللاعبون في تسجيل هدفين، ويعد التعادل نتيجة أفضل وفقا لمجريات المباراة".

المدرب الفرنسي أكمل "التغييرات بين الشوطين أتت ثمارها من أجل زيادة الكثافة الهجومية، وروح اللاعبين كانت أعلى في الشوط الثاني وهو ما صنع الفارق وساعد على التعادل، بجانب ذلك، أهدرنا 4 فرص سهلة اليوم".

واستمر "بترو أتلتيكو كان أفضل من الزمالك في الشوط الأول، لكن من الصعب الحكم على فرص الفريق في التأهل بعد أول مباراة ويجب أن يتم الحكم على الفريق بعد أول 3 مباريات على الأقل، خاصة وأن الزمالك قادر على الفوز على المنافسين خارج الملعب".

كارتيرون أكمل "الجهاز الفني سيعمل على علاج إجهاد اللاعبين، وسينتظم الفريق في معسكر مغلق غدا استعدادا للمباراة المقبلة بالدوري".

وأتم "محمود علاء ليس بنفس درجة جاهزية الونش لأنه لم يلعب سوى 30 دقيقة في شهر، لذلك لم أبدأ به".

التعادل رفع رصيد الزمالك وبترو أتليتكو إلى نقطة في المركزين الثاني والثالث، فيما يتصدر الوداد ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

ويلعب الزمالك مع ساجرادا إسبيرانزا يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثانية من المجموعة.