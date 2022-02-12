مؤتمر الشعباني: رغم الغيابات والظروف.. نستهدف نتيجة جيدة أمام القطن

السبت، 12 فبراير 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب المصري أمام ريفرز يونايتد

يستهدف معين الشعباني مدرب النادي المصري، تحقيق نتيجة إيجابية على أقل تقدير أمام القطن الكاميروني.

المصري يحل ضيفا على القطن الكاميروني عصر غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معين الشعباني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "جاهزون لتقديم عرض قوي أمام القطن رغم الصعوبات العديدة التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات التي ألمت مؤخرًا بعدد من نجوم الفريق ومن بينهم أحمد الشيخ وإسلام صلاح وحسن علي".

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وأضاف "اللعب عصرًا في مثل هذه الأجواء الحارة سيؤثر كثيرًا على أداء كلا الفريقين وبالأخص المصري الذي لم يعتد اللعب في ظل هذا الطقس الحار".

المدرب التونسي أكمل "الكرة الكاميرونية لها تاريخها الذي يعرفه الجميع وأنا نفسي واجهتهم كثيرا، سواء كانون ياوندي أو القطن، لكنني آمل تقديم عرض قوي مع المصري الذي يخوض مباراته الأولى أمام الكرة الكاميرونية في مشاركاته العديدة بالمعترك الإفريقي".

الشعباني واصل "لا أمتلك الكثير من المعلومات عن فريق القطن خاصة وأن بطولة الدوري الكاميروني لم تنطلق بعد ولكنني أعرف بالطبع كيف صعد لهذا الدور بالتغلب على بطلي بوتسوانا وموريتانيا على التوالي، وأكن كل الاحترام للفريق صاحب الخبرة الإفريقية الكبيرة والذي يمتلك عدد من اللاعبين المتميزين خاصة في خط الهجوم".

وعن حظوظ المصري في المنافسة على الصعود للدور التالي من البطولة، قال الشعباني "المصري لديه مباريات صعبة مع فرق متميزة كالقطن ومازيمبي وأوتوهو، ونسعى لعدم التفريط في أي من النقاط على ملعبنا مع العمل على تحقيق نتيجة إيجابية بمبارياتنا خارج الديار وذلك حتى نتمكن من حصد النقاط التي تساعدنا على الصعود للدور التالي".

ويتواجد المصري في المجموعة الثالثة لكأس الكونفدرالية الإفريقية رفقة القطن الكاميروني، ومازيمبي الكونغولي، وأوتوهو دويو الكونغولي.

الكونفدرالية الإفريقية المصري القطن
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