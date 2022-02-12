مؤتمر السعيد: الاعتزال الدولي سيمكنني من التركيز أكثر مع بيراميدز

السبت، 12 فبراير 2022 - 20:23

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

يأمل عبد الله السعيد قائد بيراميدز التتويج بلقب كأس الكونفدرالية قبل بداية مشوار الفريق في دور المجموعات أمام أهلي طرابلس الليبي، وكذلك تحدث عن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب مصر.

بيراميدز يلاقي أهلي طرابلس مساء غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد الله السعيد خلال المؤتمر الصحفي: "بداية المشوار ستكون غاية في القوة والصعوبة والنادي هدفه التتويج بالبطولة بعدما كان قريبا من تحقيق اللقب في آخر نسختين بعد الوصول للنهائي مرة والأخرى إلى نصف النهائي، وهذه المرة يسعى لأن يتوج بلقبه القاري الأول".

أخبار متعلقة
براون يتابع دورى الناشئين.. وفحص طبي لـ الشامي قبل لقاء بيراميدز قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي.. وظهور الثلاثي الجديد تشكيل أمم إفريقيا - ماني يقود ثلاثي هجوم السنغال.. ولاعب بيراميدز أساسي مع بوركينا فاسو الصفقة الرابعة.. بيراميدز يضم فاجري لاكاي مهاجم كيب تاون

وأوضح "المباراة قوية، الأهلي الليبي متميز وصاحب خبرات ويسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية وفي المقابل بيراميدز هدفه الفوز وحصد أول 3 نقاط لاعتلاء قمة المجموعة مبكرا والتقدم بعدها خطوة خطوة حتى النهائي والتتويج باللقب".

وأشار "بيراميدز يمتلك جهازا فنيا على أعلى مستوى بقيادة إيهاب جلال ويرفع طموح اللاعبين، في ظل وجود عناصر ممتازة وإضافات غاية في القوة ستساعد الفريق في مهمته القارية والمحلية".

وتطرق للحديث عن قرار اعتزال اللعب الدولي: "الحياة مراحل وأشعر أن المرحلة الحالية من الأفضل أن أعلن اعتزالي اللعب الدولي، شرفت بارتداء قميص منتخب مصر على مدى سنوات طويلة وساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات".

وأكمل "أي لاعب يتشرف بأن يكون في منتخب بلاده وكنت آمل الفوز بلقب إفريقيا الأخير في الكاميرون لاختم مشواري على أفضل ما يكون وخططت لأن تكون البطولة المجمعة القارية آخر ارتباطاته بالمنتخب دون التخطيط لأي شيء لاحق".

أوضح "الاعتزال الدولي سيمكنني من التركيز أكثر مع بيراميدز الذي يحتاج إلي كون الفريق لديه مباريات مهمة في مختلف البطولات وأتمنى الفوز ببطولة معه".

وأتم "أتمنى التوفيق للمنتخب ولاعبيه وجهازه الفني وأن يحققوا أحلام المصريين في التأهل لكأس العالم في قطر".

عبد الله السعيد مؤتمر السعيد بيراميدز الكونفدرالية
نرشح لكم
مؤتمر لعيوني: الجميع في كامل تركيزه.. ولا قلق من انسجامي مع اللاعبين مؤتمر الشعباني: رغم الغيابات والظروف.. نستهدف نتيجة جيدة أمام القطن مؤتمر إيهاب جلال: البدايات تكون صعبة.. وصفقاتنا تلبي احتياجاتنا في الجول يكشف – 7 إضافات لقائمة المصري الإفريقية.. ولائحة كاف تمنع قيد المزين
أخر الأخبار
سترلينج يتألق.. مانشستر سيتي يضرب نورويتش برباعية دقيقة | الدوري الإنجليزي
إصابة باهر المحمدي بـ فيروس كورونا 14 دقيقة | الدوري المصري
مدرب بترو أتليتكو: قدمنا ضد الزمالك ما لم يتوقعه أحد.. سنكافح للتأهل 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يتسلم ميداليات المركز الثالث في كأس العالم للأندية 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
فرصة ميلان لتصدر الدوري الإيطالي.. إنتر ونابولي يتعادلان 1-1 25 دقيقة | الدوري الإيطالي
رجل اللحظات الحاسمة.. هافيرتز يُهدي تشيلسي لقبه المنقوص ويتوجه بمونديال الأندية 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر في إفريقيا - الرجاء البيضاوي (0) - (0) أمازولو.. سيطرة مغربية 45 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر لعيوني: الجميع في كامل تركيزه.. ولا قلق من انسجامي مع اللاعبين 48 دقيقة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (0) - (2) بالميراس.. الأحمر يلعب على البرونزية