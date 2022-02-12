مؤتمر السعيد: الاعتزال الدولي سيمكنني من التركيز أكثر مع بيراميدز

يأمل عبد الله السعيد قائد بيراميدز التتويج بلقب كأس الكونفدرالية قبل بداية مشوار الفريق في دور المجموعات أمام أهلي طرابلس الليبي، وكذلك تحدث عن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب مصر.

بيراميدز يلاقي أهلي طرابلس مساء غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد الله السعيد خلال المؤتمر الصحفي: "بداية المشوار ستكون غاية في القوة والصعوبة والنادي هدفه التتويج بالبطولة بعدما كان قريبا من تحقيق اللقب في آخر نسختين بعد الوصول للنهائي مرة والأخرى إلى نصف النهائي، وهذه المرة يسعى لأن يتوج بلقبه القاري الأول".

وأوضح "المباراة قوية، الأهلي الليبي متميز وصاحب خبرات ويسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية وفي المقابل بيراميدز هدفه الفوز وحصد أول 3 نقاط لاعتلاء قمة المجموعة مبكرا والتقدم بعدها خطوة خطوة حتى النهائي والتتويج باللقب".

وأشار "بيراميدز يمتلك جهازا فنيا على أعلى مستوى بقيادة إيهاب جلال ويرفع طموح اللاعبين، في ظل وجود عناصر ممتازة وإضافات غاية في القوة ستساعد الفريق في مهمته القارية والمحلية".

وتطرق للحديث عن قرار اعتزال اللعب الدولي: "الحياة مراحل وأشعر أن المرحلة الحالية من الأفضل أن أعلن اعتزالي اللعب الدولي، شرفت بارتداء قميص منتخب مصر على مدى سنوات طويلة وساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات".

وأكمل "أي لاعب يتشرف بأن يكون في منتخب بلاده وكنت آمل الفوز بلقب إفريقيا الأخير في الكاميرون لاختم مشواري على أفضل ما يكون وخططت لأن تكون البطولة المجمعة القارية آخر ارتباطاته بالمنتخب دون التخطيط لأي شيء لاحق".

أوضح "الاعتزال الدولي سيمكنني من التركيز أكثر مع بيراميدز الذي يحتاج إلي كون الفريق لديه مباريات مهمة في مختلف البطولات وأتمنى الفوز ببطولة معه".

وأتم "أتمنى التوفيق للمنتخب ولاعبيه وجهازه الفني وأن يحققوا أحلام المصريين في التأهل لكأس العالم في قطر".