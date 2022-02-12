مدرب الزمالك: العودة بعد التأخر جيدة رغم الحزن على ضياع نقطتين

السبت، 12 فبراير 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

أمير عزمي - جروس - أوباما - الزمالك - الإنتاج الحربي

أبدى أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك، رضاه عن التعادل أمام بترو أتليتكو، كونه جاء بعد التأخر بهدفين.

الزمالك تعادل مع بترو أتليتكو بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير عزمي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: ""الروح تواجدت بالشوط الثاني، وهذا ما تحدث عنه كارتيرون للاعبين بين الشوطين عن غياب الروح واستقبال هدفين".

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وأضاف "لم يكن لدينا ما نخسره، والتبديلات كانت موفقة وأحدثوا إضافات هجومية".

أمير عزمي أكمل "بعد المباراة ذكرناهم بسيناريو الكونفدرالية والبداية الصعبة. البدايات دائما تكون صعبة، لكن نفس القصة استقبلنا هدفين، وقد يكون هدف الونش هو سبب تأهلنا، لكن تعلمنا درس بأننا يجب أن نبدأ بشكل قوي".

مدرب الزمالك أكمل "كمية فرصة ضائعة غير طبيعية. الاستعجال والتسرع كانا سببا في ذلك، بجانب سوء التوفيق في كرات في القائم".

وأتم "العودة بعد الخسارة أمر جيد رغم أننا حزينون على ضياع نقطتين على أرضنا، ويجب أن نفوز في المباراة المقبلة بأنجولا لنصبح في مركز جيد منذ البداية".

التعادل رفع رصيد الزمالك وبترو أتليتكو إلى نقطة في المركزين الثاني والثالث، فيما يتصدر الوداد ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

ويلعب الزمالك مع ساجرادا إسبيرانزا يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثانية من المجموعة.

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