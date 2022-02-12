رغم القائمين والعارضة.. الزمالك يتعادل مع بترو أتليتكو +95

أهدر لاعبو الزمالك كل الفرص، لكنهم أدركوا التعادل في الوقت القاتل، ليخرجوا بنقطة على الأقل أمام بترو أتليتكو.

تعادل الزمالك مع بترو أتليتكو بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

سجل جيلسون موريرا، وفيدينيو هدفا بترو أتليتكو، فيما سجل يوسف إبراهيم "أوباما"، ومحمود حمدي "الونش" هدفا الزمالك.

التعادل رفع رصيد الزمالك وبترو أتليتكو إلى نقطة في المركزين الثاني والثالث، فيما يتصدر الوداد ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.



























































































































































































































































التشكيل

باتريس كارتيرون بدأ اللقاء بـ محمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما قاد سيف الدين الجزيري الهجوم.

وتواجد ماجد هاني اللاعب الشاب في وسط الملعب لأول مرة كأساسي في دوري أبطال إفريقيا لتعويض غياب طارق حامد.

سيف الدين الجزيري يقود هجوم الزمالك ضد بترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا 🏹 pic.twitter.com/DGINfKOv5i — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2022

وصف المباراة

الزمالك بدأ المباراة بشكل منظم ومبادر. أحمد سيد "زيزو" نفذ مخالفة في الدقيقة السادسة، قابلها محمود حمدي "الونش" برأسية تصدى لها ويلينجتون حارس بترو أتليتكو.

وتواصل ضغط الزمالك في الدقيقة الـ12. عرضية من أحمد فتوح، قابلها سيف الدين الجزيري برأسية بجانب القائم.

هدفان عكس سير اللقاء

وعكس سير اللقاء، سجل بترو أتليتكو الهدف الأول في الدقيقة الـ21. انطلاقة وعرضية من جيراردي من الجهة اليمنى قابلها جايسون بلمسة في المرمى.

الزمالك واصل الضغط، وسوء الحظ واصل ملازمته. مخالفة في الدقيقة الـ25 نفذها زيزو وقابلها الونش برأسية في القائم الأيمن وتابعا فتوح بعرضية أرضية مرت من الجميع إلى الخارج.

أحمد فتوح انفرد في الدقيقة الـ32 بعد بينية من إمام عاشور، لكن الظهير الأيسر سدد في الشباك الجانبية.

وبينما كان الزمالك يقترب من التعادل، سجل الضيوف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ35. مخالفة قابلها فيدينيو بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

الزمالك حاول العودة من جديد، ومرة أخرى كان القائم حجر عثرة. عرضية من فتوح في الدقيقة الـ42 أبعدها الحارس ووصلت إلى زيزو الذي استلم وسدد في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

الشوط الثاني

باتريس كارتيرون بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من ماجد هاني، ومحمد أوناجم.

واستمر الحظ في معاندة الزمالك بالدقيقة الـ48. عرضية استلمها أوباما ومهدها إلى أشرف بنشرقي الذي سدد في القائم الأيسر كثالث فرصة يمنعها القائمان والعارضة.

وأهدر أوباما في الدقيقة الـ51. ركنية لمسها الونش وأكملها أوباما برأسية من على حدود الست ياردات لكن فوق المرمى.

أشرف بنشرقي كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ53 بتصويبة ساقطة، لكن ويلينجتون تصدى لها بصعوبة وتابعها زيزو بالكعب إلى الجزيري الذي سدد في الدفاع لتضيع فرصة محققة.

بداية العودة

وأخيرا انفكت العقدة، وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ56. أوباما وشيكابالا تبادلا الكرة داخل منطقة الجزاء وأوباما سدد في المرمى مسجلا الأول.

بترو أتليتكو كاد يقتل المباراة في الدقيقة الـ58 بعد خطأ الونش. جاريدي قطع الكرة وانفرد وسدد ساقطة، لكن أبو جبل تصدى لها.

ورد الزمالك بصاروخ من إمام عاشور، حوله الحارس إلى ركنية في الدقيقة الـ59.

هنا أجرى بترو أتليتكو أولى بدخول جوب بدلا من جاريدي في الدقيقة الـ63.

من جديد وصل الزمالك إلى مرمى الأنجوليين. عرضية من أحمد فتوح في الدقيقة الـ66، ورأسية من أوباما بجانب المرمى بقليل.

أليكساندر سانتوس أجرى ثاني تبديلاته في الدقيقة الـ72 بدخول دياجونيز جواو بدلا من إيدي أفونسو.

ورد كارتيرون في الدقيقة الـ73 بدخول عمر السعيد بدلا من سيف الدين الجزيري.

هدأت المباراة قليلا، وكاد بترو أتليتكو يخطف الثالث في الدقيقة الـ79 من انطلاقة لـ أوجوستو الذي سدد بجانب المرمى.

الزمالك رد في الدقيقة الـ81 من طولية حولها فتوح برأسية إلى عمر السعيد الذي لمسها بجانب الحارس لكن الدفاع أعاقه عن إكمالها في المرمى.

التعادل القاتل

بترو أتليتكو أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ82 بدخول أنديرسون دي كروز شارك بدلا من جيسون موريرا.

ورد كارتيرون بدخول رزاق سيسيه بدلا من حمزة المثلوثي.

رزاق سيسيه كاد يسجل التعادل في الدقيقة الـ89. عرضية من شيكابالا إلى عمر السعيد الذي استلم الكرة ومهدها إلى زيزو والذي مرر إلى رزاق ليسدد فوق المرمى.

آخر الفرص كانت في الدقيقة الـ91. طولية من زيزو مهدها رزاق سيسيه برأسية إلى أوباما الذي استلم وكاد ينفرد، لكن الدفاع تدخل وأنقذها من أمامه في الحلظة الأخيرة إلى ركنية.

الزمالك لم ييأس، فكان التعادل القاتل في الدقيقة الـ95. كرة استخلصها رزاق سيسيه ومررها إلى أوباما، ومن أوباما إلى أحمد فتوح الذي أرسل عرضية إلى الونش الذي استلم داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة لتصطدم بالدفاع وتسكن الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد الزمالك وبترو أتليتكو إلى نقطة في المركزين الثاني والثالث، فيما يتصدر الوداد ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

ويلعب الزمالك مع ساجرادا إسبيرانزا يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثانية من المجموعة.