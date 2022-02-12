الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 18

عزز المنيا تواجده في المركز الثاني، وتعادل كيما أسوان ليظل ثالثا في إطار الجولة 18 من مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وتستكمل غدا الأحد مباراتي ديروط مع الألومنيوم ومباراة البداري مع أسوان.

تعرف أكثر على أحداث مباريات اليوم في مجموعة الصعيد من هنــــــــــــا.

تعرف على نتائج مباريات الجولة:

المنيا 3× 2 مركز شباب طامية

كيما أسوان 1×1 ملوي

المدينة المنورة 2×1 الفيوم

سوهاج 1×1 بني سويف

الإعلاميين 0×0 بترول أسيوط

تليفونات بني سويف 1×1 قنا

تعرف على الترتيب بعد نهاية مباريات اليوم: