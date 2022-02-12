الدرجة الثانية - المنيا ينفرد بوصافة مجموعة الصعيد.. وتعادل كيما أسوان

عزز المنيا تواجده في المركز الثاني، وتعادل كيما أسوان ليظل ثالثا في إطار الجولة 18 من مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية.

وانتصر المنيا على مركز شباب طامية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد المنيا إلى 35 نقطة في المركز الثاني.

سجل هشام شحاتة هدفي المنيا وإبراهيم فاضل هدفا وسجل أحمد سالم هدفي طامية.

وتعادل كيما أسوان مع ملوي بهدف لكل فريق، تقدم عمرو قلش لملوي ومحمد مناع تعادل لكيما أسوان من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

وفاز المدينة المنورة على الفيوم بهدفين مقابل هدف، تقدم محمود بنزيمة للفيوم ثم تعادل يوسف عطاي للمدينة وسجل إسلام الاسواني هدف الفوز للمدينة ليرتفع رصيد المدينة المنورة إلى 25 نقطة.

وشهدت الجولة 3 تعادلات، بين سوهاج مع بني سويف بهدف لكل فريق، والإعلاميين مع بترول أسيوط سلبي وتعادل تليفونات بني سويف مع قنا بهدف لكل فريق.

وتستكمل غدا الأحد مباراتي ديروط مع الألومنيوم ومباراة البداري مع أسوان.