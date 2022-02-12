مئوية أنشيلوتي مع ريال مدريد سلبية.. تعادل مع فياريال

أشعل التعادل السلبي بين فياريال وريال مدريد في ملعب لا سيراميكا الصراع على صدارة الدوري الإسباني بعد مرور 24 جولة من المسابقة.

وكان إشبيلية قد فاز أمس على إلتشي بهدفين مقابل لا شيء أمس في افتتاح الجولة. (طالع التفاصيل)

نتيجة أصبح الفارق بها 4 نقاط بين ريال مدريد وإشبيلية، ريال مدريد في الصدارة برصيد 54 نقطة مقابل 50 للفريق الأندلسي.

في المقابل أصبح فياريال خامسا برصيد 36 نقطة من 24 مباراة بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد.

المباراة رقم 100 لأنشيلوتي مع ريال مدريد في الدوري الإسباني لم تعرف انتصارا للإيطالي، إذ فاز في 73 مباراة وتعادل في 14 وخسر 13.

وللمباراة الثانية على التوالي يحسم التعادل مواجهة الميرينجي والغواصات الصفراء.

التشكيل

بدأ جاريث بيل أساسيا في هجوم ريال مدريد وبجواره فينيسيوس جونيور وماركو أسنسيو.

في المقابل قاد صامويل تشيكويزي وارناوت دانجوما هجوم الغواصات الصفراء.

🔴 ثلاثي هجومي في تشكيل ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني pic.twitter.com/EpsUGtdOL4 — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2022

وصف المباراة

هدف محقق ضائع لفياريال بعد تسديدة قوية عن طريق ارناوت دانجوما من داخل منطقة الجزاء إرتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 19.

ورد جاريث بيل بتسديدة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى دون خطورة تذكر في الدقيقة 39.

وتصدى جيرونيمو رولي لانفراد بيل الذي حاول أن يسدد كرة أعلى من الحارس الأرجنتيني قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، لكنه كان له بالمرصاد.

في الشوط الثاني وفي الدقيقة 50، سدد ماركوس أسينسيو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من العارضة.

وانفرد فينيسيوس بالحارس من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء في الدقيقة لكن تسديدته تصدى لها رولي ببراعة في الدقيقة 59.

وكاد جيوفاني لو سيلسو أن يباغت كورتوا بتسديدة قوية لكنها جاءت في يد الحارس البلجيكي الذي تصدى لها بثبات في الدقيقة 85.

وأهدر البديل لوكا يوفيتش فرصة هدف الفوز القاتل بعدما انفرد وأطلق تسديدة من فوق الحارس ارتطمت بالعارضة، ثم تابعها لاعب ريال مدريد بتسديدة شتتها المدافع من على الخط لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.