في مئوية لوبيتيجي.. إشبيلية يفوز على إلتشي ويشدد الخناق على ريال مدريد

السبت، 12 فبراير 2022 - 00:43

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إشبيلية بالفوز على إلتشي

واصل إشبيلية مطاردة ريال مدريد نحو صدارة الدوري الإسباني بالفوز على إلتشي في الجولة 24 على ملعب سانشيز بيزخوان.

فوز رفع رصيد إشبيلية إلى 50 نقطة مقلصا الفارق مع ريال مدريد المتصدر بشكل مؤقت إلى 3 نقاط.

ويحل ريال مدريد في نفس الجولة ضيفا على فياريال على ملعب لا سيراميكا اليوم السبت.

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وعرف خولين لوبيتيجي الفوز في مباراته رقم 100 مع إشبيلية في الدوري الإسباني إذ حقق الفوز رقم 57 وتعادل في 26 وخسر 17، وأصبح لوبيتيجي سابع أكثر مدرب يصل لهذا الرقم في تاريخ النادي الأندلسي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني أجرى لوبيتيجي عدة تغييرات، بمشاركة منير الحدادي ورافا مير وتوماس ديلايني.

واستطاع الأرجنتيني أليخاندرو جوميز أن يسجل هدف التقدم للفريق الأندلسي في الدقيقة 70، بتسديدة قوية ارتطمت بالدفاع وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

وبعد 5 دقائق أرسل أنتوني مارسيال الوافد الجديد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، عرضية من الجهة اليسرى أودعها البديل رافا مير في الشباك.

الإسباني الشاب وصل لهدفه السابع في الموسم الحالي متصدرا ترتيب هدافي إشبيلية.

فوز يجعل الصراع على لقب الدوري الإسباني مشتعلا.

إشبيلية إلتشي الدوري الإسباني
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