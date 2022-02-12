انتهت - نورويتش سيتي (0) - (4) مانشستر سيتي.. هاتريك سترلينج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي الصدارة بـ60 نقطة، فيما يأتي نورويتش سيتي في المركز الثامن عشر وله 17 نقطة، حيث يحاول الخروج من منطقة الهبوط.

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نهاية المباراة

ق 90 جوووووووووول رغم ضياع الركلة.. جان يتصدى لركلة رحيم سترلينج ولكن الأخير يتابعها في الشباك

ق 89 ركلة جزاااااء.. ديلاب يتعرض لإعاقة من هانلي داخل منطقة نورويتش

ق 85 كايكي بدلا من رياض محرز

ق 82 ليام ديلاب بدلا من فيل فودين

ق 75 تبديل أول في صفوف مانشستر سيتي بنزول جيمس مكاتي بدلا من برناردو سيلفا

ق 71 عودة ووكر إلى الملعب

ق 70 جووووووووول سترلينج يسجل الثالث

ق 68 إصابة كايل ووكر وخروجه من الملعب للعلاج

ق 48 جوووووووووول فيل فودين يسجل الثاني.. هانلي يبعد الكرة من خط المرمى ولكن الحكم يقر اجتيازها للخط. البداية أتت بعرضية جوندوجان التي سددها فودين فتصدى لها الحارس فارتدت له ليتابعها في المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34 رياض محرز يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 31 جووووووول رحيم سترلينج يسجل الأول.. تمريرة من ووكر تعبر من اليمين إلى اليسار فتصل إلى سترلينج الذي يسجل بتسديدة رائعة

ق 18 عرضية من ويليامز تصل إلى جرانت هانلي الذي يسدد بالرأس ولكن في القائم

ق 17 إنذار أول في المباراة يتلقاه روبن دياز عقب عرقلة راشيكا

ق 10 فرصة لنورويتش بمرتدة بدأها براندون ويليامز ومررها إلى تيمو بوكي الذي سدد ولكن إيدرسون يتصدى

ق 8 إلكاي جوندوجان يتلقى العرضية ويسدد بالرأس ولكن الحارس أنجوس جان يتصدى

ق 5 برناردو سيلفا يسدد ولكن في القائم

ق 3 هدف ملغي مبكر.. رياض محرز يرسل الكرة إلى فيل فودين الذي يسدد فترتد له من الحارس ليتابعها في الشباك ولكنه كان في موقع تسلل

بداية المباراة