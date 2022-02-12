وليد سليمان لـ في الجول: جمهور الأهلي على رأسي

وجه وليد سليمان لاعب الأهلي الشكر لجماهير فريقه، وذلك بعد الفوز على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

وليد سليمان النادي : الأهلي

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

وقال وليد سليمان لـFilGoal.com: "جمهور الأهلي على رأسي، هو دائما درع اللاعبين والنادي".

وأضاف "مباراة الهلال كانت صعبة ولكننا كنا في حالة تركيز كبيرة".

وأتم تصريحاته "بذلنا الكثير من الجهد خلال هذه البطولة وتوفيق من الله أن تسير المباراة بهذا الشكل".

وأعلن وليد سليمان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، لتنتهي مسيرته مع الأهلي استمرت 11 عاما. (طالع التفاصيل)