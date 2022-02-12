انتهت في إيطاليا - نابولي (1) (1) إنتر

السبت، 12 فبراير 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر ميلان × نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نابولي وإنتر ميلان في قمة الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

إنتر يتصدر الترتيب برصيد 53 نقطة يليه نابولي وميلان برصيد 52 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 54: تسديدة من أوسيمين تصطدم بالشباك الخارجية.

ق 47: جووووول لإنتر.. بداية قوية من النيراتزوي.. دجيكو يستغل خطا الدفاع ويسجل بتسديدة قوية هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: رأسية من دجيكو سهلة في يد أوسبينا في منتصف المرمى.

ق 28: تسديدة على الطائر من إنسيني بعد خطأ دفاعي من لاعبي إنتر تمر أعلى من العارضة.

ق 9: جوول أوول لنابولي من ركلة جزاء سددها لورينزو إنسيني.

بداية اللقاء

نابولي إنتر الدوري الإيطالي
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