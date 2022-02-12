تشكيل مانشستر سيتي - راحة جماعية.. جوارديولا يبعد دي بروين وكانسيلو

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة نورويتش سيتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج جواو كانسيلو وإيميريك لابورت وكيفن دي بروين من التشكيل الأساسي، فيما يغيب جابرييل جيسوس بداعي الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – ناثان أكي – أوليساندر زينشنكو

خط الوسط: فيرناندينيو – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز – فيل فودين – رحيم سترلينج

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ60 نقطة.