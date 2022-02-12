موسيماني لـ في الجول: أنا هنا مستمر مع الأهلي ولن أذهب لأي مكان.. لدينا عمل لنكمله

السبت، 12 فبراير 2022 - 18:31

كتب : محمد الجزار

الأهلي - مونتيري - موسيماني

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على استمراره مع الفريق الأحمر، وذلك بعد حصوله على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني لـFilGoal.com: "لا تستمع لمن يفتعل المشكلات، أنا هنا مستمر مع الأهلي ومن الممكن أن تسأل النادي".

وأضاف "لدينا عمل لنكمله وبرنامج موضوع لننفذه معا، لن أذهب إلى أي مكان".

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وأكمل "قبل كأس العالم غاب عنا الكثير من اللاعبين للإصابة منهم صلاح محسن وحسام حسن، وحوالي 8 لاعبين بسبب الكورونا منهم بيرسي تاو وياسر إبراهيم ومحمد هاني ولويس ميكيسوني".

وأكمل "الفترة الماضية كانت صعبة جدا جد، وهذا الأمر الذي يظهر قوة الأهلي وقدرته على الاستعداد بشكل جيد لكأس العالم للأندية".

وبسؤاله عن شعوره بعد الفوز بالميدالية البرونزية قال: "لدي شعور مختلط جيد وسيء".

وشرح "السيء أنني كنت أريد الحصول على لون ميدالية مختلف وشعرت أنه يمكننا فعل ذلك لكننا خسرنا من بالميراس، وهذا سبب شعوري بالإحباط".

وأتم تصريحاته "الجيد أنه في هذه الظروف حققنا نفس الإنجاز، هناك بعض اللاعبين لم أرهم منذ أكثر من شهر بسبب المشاركة في كأس العرب وكأس أمم إفريقيا ولدينا العديد من الغيابات".

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

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