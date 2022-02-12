التشكيل - كوليبالي يقود دفاع نابولي.. ولاوتارو ودجيكو في هجوم إنتر

السبت، 12 فبراير 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

لورنزو إنسيني - إنتر ميلان × نابولي

أعلن نابولي وإنتر ميلان تشكيلهما للمواجهة المرتقبة في قمة الجولة 25 من الدوري الإيطالي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

يبدأ كاليدو كوليبالي أساسيا مع نابولي عقب عودته من التتويج مع منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويقود النيجيري فيكتور أوسيمين هجوم البارتينوبي.

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فيما يعوض فيديريكو ديماركو غياب أليساندرو باستوني بسبب الإصابة، ويبدأ لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو في هجوم النيراتزوري.

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – كاليدو كوليبالي – ماريو روي

الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا – فابيان رويز

أمامهما: ماتيو بوليتانو – بيوتر زيلينسكي – لورينزو إنسيني

الهجوم: فيكتور أوسيمين

تشكيل إنتر

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري – فيديريكو ديماركو

الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – هاكان تشالهان أوجلو – إيفان بيريسيتش

الهجوم: إدين دجيكو – لاوتارو مارتينيز

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة من 23 مباراة، فيما يحتل نابولي المركزالثاني برصيد 52 نقطة بفارق الأهداف عن ميلان.

إنتر نابولي الدوري الإيطالي التشكيل
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