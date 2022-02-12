عبد الحفيظ لـ في الجول: الهلال مصنف على المستوى العالمي.. وأظهرنا رغبتنا في الفوز من البداية

السبت، 12 فبراير 2022 - 17:58

كتب : محمد الجزار

الأهلي - الهلال - كأس العالم للأندية

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على قوة وعراقة فريق الهلال السعودي، وذلك بعد مواجهة الفريقين في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لعبنا ضد فريق كبير وقوي ومحترم وهو الهلال السعودي ومباراة مهمة على ميدالية في كأس العالم للأندية، وكنا نعلم بالتأكيد أنها ستكون مواجهة كبيرة".

أخبار متعلقة
كأس العالم للأندية - ياسر إبراهيم رجل مباراة الأهلي والهلال معلول: إصرارنا وعزيمتنا كانا أكبر من الهلال.. أظهرنا إننا رقم واحد في إفريقيا كأس العالم للأندية - لاعب الهلال: تأثرنا بالطرد وهدف الأهلي المبكر

وأضاف "من المهم في مثل هذه المباريات أن تظهر شخصية فريقك وتسيطر على اللعب بشكل فعال ومؤثر ومنذ ركلة البداية ونحن فعلنا ذلك".

وأكمل "مباراة كبيرة وكل الاحترام والتقدير لفريق الهلال السعودي، فريق مصنف ليس فقط على المستوى الآسيوي ولكن أيضا على المستوى العالمي وشاهدنا جميعا ماذا فعل أمام تشيلسي".

وواصل "الهلال زعيم الكرة الآسيوية ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين سواء من السعودية أو المحترفين".

وأشار "عندما تشاهد المباراة تشعر أن الأهلي يريد تحقيق الفوز منذ الثانية الأولى، وهذا ما تحدثنا عنه مع اللاعبين".

وأكد "اللقطة الأبرز في كأس العالم هي مباراة مونتيري، انت تلعب في ظل غيابات كثيرة للغاية والمدرجات ممتلئة بجمهور الأهلي وهذا يدل على ثقتهم في الفريق".

وتابع "أوجه التحية لكل فرد في الفريق ولاعبي المنتخب وشخصياتهم ودخولهم في الأجواء بشكل سريع".

وأتم تصريحاته "بنسبة كبيرة محمد الشناوي سيتواجد في مباراة الهلال السوداني، ونأمل أن يلحق بيرسي تاو بمباراة صن داونز".

الأهلي الهلال السعودي كأس العالم للأندية سيد عبد الحفيظ
نرشح لكم
موسيماني لـ في الجول: أنا هنا مستمر مع الأهلي ولن أذهب لأي مكان.. لدينا عمل لنكمله كأس العالم للأندية - الشناوي: كان هدفنا التأهل إلى النهائي لكن حققنا البرونزية مباشر كأس العالم للأندية – بالميراس (0) - (0) تشيلسي.. انطلاق المباراة كريم فؤاد: نتمنى العودة لكأس العالم للأندية الموسم المقبل وتخطي البرونزية
أخر الأخبار
موسيماني لـ في الجول: أنا هنا مستمر مع الأهلي ولن أذهب لأي مكان.. لدينا عمل لنكمله 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
التشكيل - كوليبالي يقود دفاع نابولي.. ولاوتارو ودجيكو في هجوم إنتر 16 دقيقة | الدوري الإيطالي
كأس العالم للأندية - الشناوي: كان هدفنا التأهل إلى النهائي لكن حققنا البرونزية 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية – بالميراس (0) - (0) تشيلسي.. انطلاق المباراة 35 دقيقة | كأس العالم للأندية
كريم فؤاد: نتمنى العودة لكأس العالم للأندية الموسم المقبل وتخطي البرونزية 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
السولية: أتمنى العودة مجددا لـ كأس العالم للأندية العام القادم وتحقيق المركز الأول 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
عبد الحفيظ لـ في الجول: الهلال مصنف على المستوى العالمي.. وأظهرنا رغبتنا في الفوز من البداية 41 دقيقة | كأس العالم للأندية
مؤتمر إيهاب جلال: البدايات تكون صعبة.. وصفقاتنا تلبي احتياجاتنا 49 دقيقة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا