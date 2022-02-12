عبد الحفيظ لـ في الجول: الهلال مصنف على المستوى العالمي.. وأظهرنا رغبتنا في الفوز من البداية

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على قوة وعراقة فريق الهلال السعودي، وذلك بعد مواجهة الفريقين في كأس العالم للأندية.

وفاز الأهلي على الهلال السعودي برباعية دون رد، ليحصد المركز الثالث في مونديال الأندية 2021 في أبو ظبي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "لعبنا ضد فريق كبير وقوي ومحترم وهو الهلال السعودي ومباراة مهمة على ميدالية في كأس العالم للأندية، وكنا نعلم بالتأكيد أنها ستكون مواجهة كبيرة".

وأضاف "من المهم في مثل هذه المباريات أن تظهر شخصية فريقك وتسيطر على اللعب بشكل فعال ومؤثر ومنذ ركلة البداية ونحن فعلنا ذلك".

وأكمل "مباراة كبيرة وكل الاحترام والتقدير لفريق الهلال السعودي، فريق مصنف ليس فقط على المستوى الآسيوي ولكن أيضا على المستوى العالمي وشاهدنا جميعا ماذا فعل أمام تشيلسي".

وواصل "الهلال زعيم الكرة الآسيوية ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين سواء من السعودية أو المحترفين".

وأشار "عندما تشاهد المباراة تشعر أن الأهلي يريد تحقيق الفوز منذ الثانية الأولى، وهذا ما تحدثنا عنه مع اللاعبين".

وأكد "اللقطة الأبرز في كأس العالم هي مباراة مونتيري، انت تلعب في ظل غيابات كثيرة للغاية والمدرجات ممتلئة بجمهور الأهلي وهذا يدل على ثقتهم في الفريق".

وتابع "أوجه التحية لكل فرد في الفريق ولاعبي المنتخب وشخصياتهم ودخولهم في الأجواء بشكل سريع".

وأتم تصريحاته "بنسبة كبيرة محمد الشناوي سيتواجد في مباراة الهلال السوداني، ونأمل أن يلحق بيرسي تاو بمباراة صن داونز".