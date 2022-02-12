مؤتمر إيهاب جلال: البدايات تكون صعبة.. وصفقاتنا تلبي احتياجاتنا

يرى إيهاب جلال مدرب نادي بيراميدز بأن البدايات دائما ما تكون صعبة في كل بطولة، وهذا ما يكسب لقاء أهلي طرابلس أهميته.

بيراميدز يلاقي أهلي طرابلس مساء غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي للقاء: "البداية في دور المجموعات أمام نادي الأهلي طرابلس الليبي ستكون غاية في القوة خاصة وأنها ضربة البداية ويجب أن تكون بفوز وانتصار وثلاث نقاط تؤمن للفريق صدارة المجموعة مبكرا خاصة وأن النادي هدفه المنافسة على اللقب وجميع الألقاب في البطولات التي يشارك بها الفريق".

وأضاف "المباراة هامة، خاصة وأنها أمام فريق قوي وصاحب تاريخ في بطولات إفريقيا، والمواجهة لن تكون سهلة ولكن في النهاية بيراميدز هدفه الفوز والثلاث نقاط ولا بديل غير ذلك متمنيا أن يكون التحكيم على نفس مستوى الحدث وأن يكون التوفيق حليفا للفريق في جميع اللقاءات، وبيراميدز من جانبه سيقدم أفضل ما لديه لتحقيق أفضل شيءٍ فيه النسخة الحالية".

مدرب بيراميدز أتبع "النادي استغل فترة التوقف الأخيرة بأفضل صورة ممكنة ولعب مباريات بطولة الرابطة وظهر عددا كبيرا من اللاعبين الشباب الممتازين الذين سيحتاج إليهم ويدفع بهم تباعا لاكتساب الخبرات، كما أن النقطة الأهم والأبرز خلال الوقف هي عودة المصابين أمثال محمود حمدي وحسين السيد ومع بعض الوقت ستعود باقي العناصر من بينها فخر الدين بن يوسف وأحمد توفيق ورمضان صبحي لتكتمل الصفوف لأول مرة خلال الموسم الحالي وبالتالي يخوض الفريق المباريات بكل قوته الضاربة".

وعن الصفقات الجديد قال جلال "صفقاتنا تلبي احتياجات الفريق في جميع المراكز لدعم النادي في مشواره القاري والمحلي، وعودة المصابين ستساهم بشدة في دعم المشوار خاصة وأن الفريق مرتبط بمباريات هامة متتالية لابد من التركيز فيها".

وأتم "أتمنى التوفيق للقائد عبد الله السعيد بعد قرار اعتزاله اللعب الدولي. أعتقد بأنه جاء في توقيت مثالي والفريق سيستفيد منه حيث سيكون أكثر تركيزا مع النادي في تلك المرحلة المقبلة".