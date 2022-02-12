انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 94 جووووووووووووووول التعاااااادل. عرضية من فتوح إلى الونش الذي سدد لتصطم الكرة بالدفاع وتسكن الشباك.

ق. 88 عرضية من شيكابالا إلى عمر السعيد الذي استلم ومهد الكرة إلى زيزو والذي مرر بدوره إلى رزاق سيسيه ليسدد فوق المرمى.

ق. 82 رزاق سيسيه يشارك بدلا من حمزة المثلوثي.

ق. 73 عمر السعيد يشارك بدلا من الجزيري.

ق. 66 عرضية من فتوح ورأسية من أوباما بجانب المرمى!

ق. 59 تصويبة صاروخية من إمام عاشور يحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 58 أووه خطأ من الونش وجاريدي ينفرد ويسدد لكن أبو جبل يتصدى.

ق. 56 جوووول أووول للزمالك. أوباما وشيكابالا يتبادلان الكرة داخل منطقة الجزاء وأوباما يسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 53 تصويبة ساقطة من بنشرقي يمنعها الحارس ويتابعها زيزو بالكعب إلى الجزيري الذي سدد في الدفاع.. فرص لا تضيع!!

ق. 51 ركنية لمسها الونش وأكملها أوباما برأسية من على حدود الست ياردات لكن فوق المرمى.

ق. 48 القائم يتدخل للمرة الثالثة! عرضية استلمها أوباما ومهدها إلى بنشرقي الذي سدد في القائم الأيمن.

شيكابالا وأوباما يشاركان مع بداية الشوط الثاني بدلا من أوناجم، وماجد هاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 العارضة تمنع الأول مجددا! عرضية من فتوح أبعدها الحارس ووصلت إلى زيزو الذي استلم وسدد في العارضة!

ق. 35 الهدف الثاني لـ بترو أتليتكو. مخالفة قابلها فيدينيو بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 32 تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى فتوح الذي دخل منطقة الجزاء وسدد لكن في الشباك الجانبية.

ق. 25 القااائم الأيمن يمنع التعادل. مخالفة نفذها زيزو وقابلها الونش برأسية في القائم الأيمن وتابعا فتوح بعرضية أرضية مرت من الجميع.

ق. 21 هدف أول لـ بترو أتليتكو. عرضية جيراردي من الجهة اليمنى قابلها جايسون بلمسة في المرمى.

ق. 12 عرضية من أحمد فتوح، ورأسية من سيف الجزيري بجانب القائم.

ق. 6 مخالفة ينفذها زيزو ورأسية من الونش يتصدى لها الحارس.

بداية المباراة