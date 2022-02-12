تشكيل بترو أتليتكو – تياجو ليال يقود الهجوم أمام الزمالك

السبت، 12 فبراير 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

فريق بترو أتليتكو

يقود تياجو ليال هجوم بترو أتليتكو أمام الزمالك، فيما يحرس ويلنجتون جوميز المرمى.

أعلن أليكساندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

تشكيل بترو أتليتكو شهد البدء بـ تياجو ليال في الهجوم، فيما يحرس ويلنجتون جوميز المرمى.

أخبار متعلقة
تشكيل الزمالك – ماجد هاني أساسي.. وأبو جبل يحرس المرمى أمام بترو أتليتكو مرتضى بعد فوزه بانتخابات الزمالك: هذه جمعية عمومية أسطورية.. وسأحضر لقاء بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي.. القنوات الناقلة والمعلق تذكرتي تطرح 5 آلاف تذكرة للقاء الزمالك وبترو أتليتيكو بسعر 75 جنيها

ويبدأ ويليام سواريش بجانب خواكيم أداو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل بترو أتليتكو كالتالي:

حارس: ويلنجتون جوميز.

الدفاع: إيدي أفونسو - فيدينيو - بيدرو بينتو - أوجوستو تاو كارينيرو.

الوسط: ويليام سواريش – خواكيم أداو.

أمامهما: جيلسون موريرا – جيراردي تيكشيرا - بيدرو ميجي.

الهجوم: تياجو ليال.

ويحل بترو أتليتكو ضيفا على الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك بترو أتليتكو
نرشح لكم
رغم القائمان والعارضة.. الزمالك يتعادل مع بترو أتليتكو +95 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض تشكيل الزمالك – ماجد هاني أساسي.. وأبو جبل يحرس المرمى أمام بترو أتليتكو دوري أبطال إفريقيا - الترجي يدهس جوانينج برباعية
أخر الأخبار
رغم القائمان والعارضة.. الزمالك يتعادل مع بترو أتليتكو +95 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ 18 24 دقيقة | الدرجة الثانية
مئوية أنشيلوتي مع ريال مدريد سلبية.. تعادل مع فياريال 43 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر - نورويتش سيتي (0) - (1) مانشستر سيتي.. سترلينج يسجل الأول 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوخوم يصعق بايرن ميونيخ برباعية ويهدي دورتموند فرصة تقليص الفارق ساعة | الدوري الألماني
وليد سليمان لـ في الجول: جمهور الأهلي على رأسي ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الأهلي يكشف سبب عدم تسلم الميدالية البرونزية بعد الفوز على الهلال ساعة | كأس العالم للأندية
وليد سليمان يعلن اعتزاله بنهاية الموسم: اللحظة الأصعب في حياتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي مع بالميراس في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة 3 أمم إفريقيا - الجوائز المالية للبطولة كاملة 4 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا