تشكيل بترو أتليتكو – تياجو ليال يقود الهجوم أمام الزمالك

يقود تياجو ليال هجوم بترو أتليتكو أمام الزمالك، فيما يحرس ويلنجتون جوميز المرمى.

أعلن أليكساندر سانتوس مدرب بترو أتليتكو، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

تشكيل بترو أتليتكو شهد البدء بـ تياجو ليال في الهجوم، فيما يحرس ويلنجتون جوميز المرمى.

ويبدأ ويليام سواريش بجانب خواكيم أداو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل بترو أتليتكو كالتالي:

حارس: ويلنجتون جوميز.

الدفاع: إيدي أفونسو - فيدينيو - بيدرو بينتو - أوجوستو تاو كارينيرو.

الوسط: ويليام سواريش – خواكيم أداو.

أمامهما: جيلسون موريرا – جيراردي تيكشيرا - بيدرو ميجي.

الهجوم: تياجو ليال.

ويحل بترو أتليتكو ضيفا على الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.