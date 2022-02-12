في ظهوره الأول.. تريزيجيه يصنع هدفا في فوز باشاك شهير على جازي عنتاب

حقق باشاك شهير الفوز على غازي عنتاب بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت بينمها في الجولة الـ 25 من الدوري التركي.

شهدت المباراة الظهور الأول لمحمود حسن تريزيجيه المعار من أستون فيلا لباشاك شهير والذي شارك في المباراة من البداية بشكل أساسي.

تقدم باشاك شهير عن طريق بيتزي المعار من بنفيكا في الدقيقة الـ 34 بعد خطأ من الدفاع استغله أوكاكا الذي قطع الكرة لتصل إلى تريزيجيه الذي مرر لبيتزي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وهدت الدقيقة الـ 77 خروج تريزيجيه ودخول فريدريك جالبراندسيد بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ 87 أضاف سيردار جورلير الهدف الثاني لباشاك شهير برأسية على يمين حارس المرمى.

بذلك الفوز ارتفع رصيد باشاك شهير للنقطة الـ 40 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن أضانا ديميرسبور صاحب المركز الثالث، بينما توقف رصيد جازي عنتاب عند النقطة الـ 35 في المركز التاسع.