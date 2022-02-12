كأس العالم للأندية - 12 رقما قياسيا من فوز الأهلي على الهلال

السبت، 12 فبراير 2022 - 17:02

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبو الأهلي بالهدف ضد الهلال - كأس العالم للأندية

حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2021 بفوز كبير على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في مباراة المركز الثالث.

الأهلي استهل مشواره بالفوز على مونتيري بهدف دون رد، ثم خسر من بالميراس بنتيجة 2-0 في نصف النهائي، وحسم المواجهة العربية بفوز كبير.

وإليكم أبرز الأرقام القياسية:

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- أصبح الأهلي أكثر فريق يحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية برصيد 3 مرات (2006 – 2020 – 2021)

وفض الأهلي الشراكة مع مونتيري الذي حصد المركز الثالث مرتين عامي (2012 – 2019).

- حقق الأهلي أكبر فوز في تاريخه في كأس العالم للأندية بالفوز 4-0 على الهلال السعودي

أكبر فوز سابق للأهلي كان 2-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في نسخة 2006.

- عادل الأهلي أكبر عدد من الأهداف سجلها في نسخة واحدة برصيد 5 أهداف

سجل الأهلي 5 أهداف في نسخة 2006 ومثلها في نسخة 2021.

- شهدت نسخة 2021 تسجيل 4 لاعبين مختلفين لأهداف بقميص الأهلي وهو أكبر عدد، الرباعي هم (محمد هاني – ياسر إبراهيم – أحمد حمدي عبد القادر – عمرو السولية)

في 2006 سجل للأهلي محمد أبو تريكة 3 أهداف وفلافيو هدفين.

- ياسر إبراهيم عادل عماد متعب برصيد هدفين في ترتيب هدافي الأهلي بكأس العالم للأندية

وأصبح ثالث أفضل هداف للأهلي في البطولة بعد أبو تريكة (4) وفلافيو (3).

- أصبح ياسر إبراهيم ثاني لاعب يسجل ثنائية للأهلي في مباراة واحدة

الأول كان محمد أبو تريكة في نسخة 2006 ضد كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة المركز الثالث.

- حقق الأهلي رابع أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم للأندية بنتيجة 4-0

وتساوى مع انتصار برشلونة على سانتوس، وبرشلونة على كلوب أمريكا وبرشلونة على السد وريفر بليت على كاشيما أنتلرز وريال مدريد على كروز أزول.

- تساوى علي لطفي مع محمد الشناوي كأكثر حارس يخرج بشباك نظيفة في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية برصيد مباراتين

الأهلي خرج بـ 5 مباريات بشباك نظيفة، 1 لعصام الحضري و2 لمحمد الشناوي و2 لعلي لطفي.

- أصبح الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 18 مباراة.

- أصبح الأهلي ثالث أكثر فريق يحقق الفوز في كأس العالم للأندية برصيد 6 انتصارات بعد ريال مدريد (10) وبرشلونة (7).

- أصبح الأهلي رابع أكثر تسجيلا للأهداف برصيد 17 هدفا بعد ريال مدريد (31) ومونتيري (25) وبرشلونة (23).

- الأهلي حقق أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد نظيرتها السعودية.. تخطى انتصاره السابق 3-0 على أهلي جدة في 1997 وانتصار الهلال على الاتحاد السكندري 3-0 في 2019.

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