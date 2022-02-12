كأس العالم للأندية - 12 رقما قياسيا من فوز الأهلي على الهلال
السبت، 12 فبراير 2022 - 17:02
كتب : إسلام أحمد
حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية 2021 بفوز كبير على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في مباراة المركز الثالث.
الأهلي استهل مشواره بالفوز على مونتيري بهدف دون رد، ثم خسر من بالميراس بنتيجة 2-0 في نصف النهائي، وحسم المواجهة العربية بفوز كبير.
وإليكم أبرز الأرقام القياسية:
- أصبح الأهلي أكثر فريق يحصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية برصيد 3 مرات (2006 – 2020 – 2021)
وفض الأهلي الشراكة مع مونتيري الذي حصد المركز الثالث مرتين عامي (2012 – 2019).
- حقق الأهلي أكبر فوز في تاريخه في كأس العالم للأندية بالفوز 4-0 على الهلال السعودي
أكبر فوز سابق للأهلي كان 2-0 على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في نسخة 2006.
- عادل الأهلي أكبر عدد من الأهداف سجلها في نسخة واحدة برصيد 5 أهداف
سجل الأهلي 5 أهداف في نسخة 2006 ومثلها في نسخة 2021.
- شهدت نسخة 2021 تسجيل 4 لاعبين مختلفين لأهداف بقميص الأهلي وهو أكبر عدد، الرباعي هم (محمد هاني – ياسر إبراهيم – أحمد حمدي عبد القادر – عمرو السولية)
في 2006 سجل للأهلي محمد أبو تريكة 3 أهداف وفلافيو هدفين.
- ياسر إبراهيم عادل عماد متعب برصيد هدفين في ترتيب هدافي الأهلي بكأس العالم للأندية
وأصبح ثالث أفضل هداف للأهلي في البطولة بعد أبو تريكة (4) وفلافيو (3).
- أصبح ياسر إبراهيم ثاني لاعب يسجل ثنائية للأهلي في مباراة واحدة
الأول كان محمد أبو تريكة في نسخة 2006 ضد كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة المركز الثالث.
- حقق الأهلي رابع أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم للأندية بنتيجة 4-0
وتساوى مع انتصار برشلونة على سانتوس، وبرشلونة على كلوب أمريكا وبرشلونة على السد وريفر بليت على كاشيما أنتلرز وريال مدريد على كروز أزول.
- تساوى علي لطفي مع محمد الشناوي كأكثر حارس يخرج بشباك نظيفة في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية برصيد مباراتين
الأهلي خرج بـ 5 مباريات بشباك نظيفة، 1 لعصام الحضري و2 لمحمد الشناوي و2 لعلي لطفي.
- أصبح الأهلي الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 18 مباراة.
- أصبح الأهلي ثالث أكثر فريق يحقق الفوز في كأس العالم للأندية برصيد 6 انتصارات بعد ريال مدريد (10) وبرشلونة (7).
- أصبح الأهلي رابع أكثر تسجيلا للأهداف برصيد 17 هدفا بعد ريال مدريد (31) ومونتيري (25) وبرشلونة (23).
- الأهلي حقق أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد نظيرتها السعودية.. تخطى انتصاره السابق 3-0 على أهلي جدة في 1997 وانتصار الهلال على الاتحاد السكندري 3-0 في 2019.
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بتسديدة قوية من بعيد..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 12, 2022
السولية يسجل الهدف الرابع للنادي الأهلي #الهلال_الأهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/TXPDqPuptX