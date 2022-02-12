تشكيل الزمالك – ماجد هاني أساسي.. وأبو جبل يحرس المرمى أمام بترو أتليتكو

السبت، 12 فبراير 2022 - 17:01

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

يحرس محمد أبو جبل مرمى الزمالك على حساب محمد عواد، فيما يبدأ ماجد هاني اللاعب الشاب كأساسي في وسط الملعب ليعوض غياب طارق حامد.

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ محمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما يبدأ محمد عبد الغني في الدفاع بجانب الونش.

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ويتواجد أحمد سيد "زيزو" بجانب أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – أحمد فتوح.

الوسط: ماجد هاني – إمام عاشور.

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

من جهة أخرى، يتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" على مقاعد البدلاء، بجانب رزاق سيسيه وعمر السعيد.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

الوسط: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – رزاق سيسيه.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتكو الأنجولي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك بترو أتليتكو
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